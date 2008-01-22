استقلال در پایان نیمه اول برابر استقلال اهواز متوقف شد

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین دیدار از هفته نخست دور برگشت رقابت های فوتبال لیگ برتر، تیم های فوتبال استقلال اهواز و استقلال تهران از ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه تختی اهواز برابر هم صف آرایی کردند که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که قضاوت آن برعهده سعید مظفری زاده است، دو تیم در حالی برابر هم به میدان رفته اند که 23 امتیاز بوده و استقلال اهواز به لطف تفاضل گل بهتر یک رده بالاتر و در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفته است و شاگردان فیروز کریمی رده دهم را از آن خود کرده اند.