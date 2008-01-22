کشور از نظر فرآورده های خونی خودکفاست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس سازمان انتقال خون ایران ظهر امروزدر مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل انتقال خون فارس افزود: کشور از نظر سلامت اهدا کنندگان خود در دنیا رتبه برتر را دارد اما از نظر تکنولوژی تا رسیدن به سطح مناسب فاصله داریم.

ابوالقاسمی با اعلام اینکه فقط 18درصد جمعیت دنیا از 60 درصد کل خون جهان استفاده می کنند، افزود: سالانه شمار کثیری از مادران باردار و کودکان به خاطر توزیع ناعادلانه فرآورده های خونی می میرند اما در ایران توزیع عادلانه خون در سطح مطلوبی صورت می گیرد که این مسئله مرهون سابقه 30 ساله انتقال خون در کشور است.

وی یادآور شد : در جریان سرمای اخیر درچند استان کشور از نظر ذخایر خونی دچار مشکل شده بودیم که پس از اعلام و اطلاع رسانی در آن مناطق صفهای طویل اهدا خون تشکیل شده و این مسئله در دنیا کم نظیر است.

رئیس سازمان انتقال خون ایران گفت: با توجه به پیر شدن جمعیت ایران طی سالهای آینده و نیاز خونی کشور باید نسبت به تامین این دسته از نیازها نیز تمهیدات لازم را اندیشید.

در انتهای مراسم "علیرضا توسلی" به عنوان مدیر عامل جدید انتقال خون فارس معرفی و از اردشیر تراب جهرمی تقدیر شد.