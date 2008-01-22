ابومازن کاهش جزئی محاصره غزه را کافی ندانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پس از دیدار با ماکسیم ویرهاگن وزیر امور خارجه هلند گفت: اسرائیلی ها دیشب با سوخت رسانی جزئی به نوارغزه موافقت کردند اما این میزان کافی نیست و ما به تلاش های خود برای رفع کامل محاصره ادامه خواهیم داد.



وی همچنین ابراز عقیده کرد: ملت فلسطین کسانی نیستند که موشک شلیک می کنند و ما این اقدام را محکوم کرده و به محکومیت شلیک این موشک های بیهوده ادامه خواهیم داد، این امر کمکی نمی کند و باید متوقف شود.



ابومازن گفت: صراحتا می گویم که گذرگاهها را اسرائیل و موشک هایی که بهانه را برای بستن گذرگاهها می دهد، می بندد.



وی بار دیگر گفت: تشیکلات خودگردان آماده تحویل گرفتن گذرگاهها به منظور رفع محاصره است اما کسانی هستند که نمی خواهند این ملت زندگی طبیعی داشته باشد و می خواهیم این گذرگاهها را برای تسهیل بخشیدن به زندگی مردم به منظور ورود و خروج مردم و کالاها بازگشایی کنیم.



رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با تاکید بر ادامه تلاش ها برای رفع محاصره نوار غزه گفت: نمی خواهیم که این ملت به خاطر پایداری خود مجازات شود.

وی "مخالفت خود با عملیات نظامی اسرائیل علیه شهروندان فلسطینی" را ابراز داشت و گفت: اینگونه اقدامات تنها مانع به شمار نمی ورود بلکه به تعطیلی کشاندن روند صلح تلقی می شود و این مسئله را به اسرائیلی ها و جامعه بین المللی و بوش در جریان سفرش به منطقه گفته ایم.

برپایه این گزارش، ابومازن همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات و تماس های تشکیلات خودگردان با رژیم اسرائیل تاکید کرد و گفت: باید تماس ها و دیدارها را برای توقف درد و رنج ملت خویش افزایش دهیم.

وی گفت: مذاکرات باید ادامه یابد و باید در این سال به راه حلی برسیم که رضایت ملت ما را تامین کند و به مطالبات ملی مردم پاسخ دهد وهمه مسائل نظیر قدس، آوارگان، مرزها، کشور و نظایر آن حل شود.