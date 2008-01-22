گفته های ابومازن انکار حق ملت فلسطین است/ تشکیلات خودگردان با صهیونیستها همدست است

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم سخنگوی حماس در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، گفت: کم اهمیت دانستن مقاومت فلسطین از سوی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و توصیف شلیک موشک های مقاومت به اقدامی بیهوده به منزله انکار حق ملت فلسطین در مقاومت مشروع خویش است که همه قوانین و موازین بین المللی آن را تا زمانی که اشغالگری و تجاوزگری همه جانبه علیه ملت فلسطین وجود دارد، ضمانت کرده است.



وی گفت: موشک ها نتیجه محاصره غزه است و اصرار ابومازن در پاسخ به جنایات اشغالگران و کشتار علیه غزه از طریق مذاکره با دشمن، همدستی روشن و آشکار رئیس تشکیلات خودگردان با طرح های صهیونیستی – آمریکایی در سایه تداوم تجاوزگری علیه غزه و ملت فلسطین به شمار می رود.



رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در جریان دیدارش با ماکسیم ویرگاکن وزیر امور خارجه هلند در شهر رام الله ادعا کرد: ملت فلسطین کسانی که موشک شلیک می کنند، نیستند و ما آن را محکوم کرده ایم و به محکوم کردن این موشک های بیهوده ادامه خواهیم داد، این اقدام کمکی نمی کند و باید متوقف شود.



