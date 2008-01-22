آلمان و چین روابط خود را بهبود می بخشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها از برلین، یانگ جیه چی وزیر خارجه چین در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود گفت: چین برای روابط خود با آلمان و ادامه این ارتباطات ارزش قائل است و آماده ایم تا دست در دست هم با چالش هایی که در برابر دو کشور وجود دارد برخورد کنیم.

این دو مقام که در حاشیه نشست گروه 1+5 دیدار کردند هر دو بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کردند.

اشتاین مایر گفت: ما نمی توانیم این واقعیت را پنهان کنیم که هفته ها و ماههای گذشته در روابط دو کشور دوران آسانی نبود، اما امروز خوشحالم که این نشست نشان داد که ما به دوره عادی سازی روابط باز می گردیم.

دیدار مرکل با دالای لاما که تابستان گذشته در کاخ صدراعظمی آلمان برگزار شد موجب تیرگی روابط و خشم پکن شد به نحوی که مقام های چینی در واکنش به این موضوع تاکنون چندین جلسه مهم خود را با آلمانها لغو کرده بودند.

اشتاین مایر که تلاش زیادی برای بهبود این روابط صورت داده که از جمله آنها برگزاری نشست های محرمانه با مقام های پکن بود، یادآور شد که چین همیشه بر اهمیت ویژه روابط دوجانبه تاکید کرده و ما طی مکاتباتی که داشتیم هرگونه شک و تردید را برطرف کردیم.



اشتاین مایر همچنین در اظهارات خود بر موضع برلین مبنی بر به رسمیت شناختن چین واحد تاکید و تصریح کرد: ما در صدد شناسایی ظرفیت ها با هدف گسترش روابط دو کشور هستم و درعین حال به گفتگوهای باز خود با چین هم ادامه می دهیم.

در ادامه این کنفرانس خبری وزیر امور خارجه چین هم ضمن ابراز خوش بینی نسبت به توسعه مناسبات با آلمان گفت: در سیاست خارجی چین این روابط از اهمیت استراتژیک برخوردار است و تا زمانی که منافع مشترک ؛ احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی مد نظر باشد پکن از گسترش این روابط حمایت می کند.



وی افزود : ما از اینکه سیاستهای آلمان در خصوص حمایت از چین واحد، به رسمیت نشناختن همه پرسی تایوان و عدم حمایت از استقلال تبت، خرسندیم.