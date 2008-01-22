نشست شورای امنیت برای بررسی اوضاع غزه لحظاتی پیش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، این نشست لحظاتی پیش برای بحث و گفتگو درباره بحران انسانی ناشی از محاصره تحمیلی علیه ملت فلسطین در نوار غزه آغاز شد.

نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل و 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی درخواست برگزاری نشست یاد شده را به شورای امنیت برای بررسی اوضاع غزه داده بودند.

تصمیم برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت پس از رایزنی های دیروز پشت درهای بسته اعضا گرفته شد.

ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که وی برای صدور قطعنامه یا بیانیه ای از سوی شورای امنیت به منظور وادار کردن رژیم اسرائیل به برداشتن محاصره تحمیلی خود علیه ساکنان غیرنظامی نوارغزه تلاش می کند.

در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 40 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان با ادامه این حملات، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب دستوربسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد.