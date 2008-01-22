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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۲۲

کنفرانس جهانی زنان و ورزش کمیته المپیک در اردن برگزار می شود

کنفرانس جهانی زنان و ورزش کمیته المپیک در اردن برگزار می شود

چهارمین کنفرانس جهانی کمیته بین المللی المپیک پیرامون زنان و ورزش 8 تا 10 مارس 2008 ( 18 تا 20 اسفند) در اردن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، شرکت کنندگان دراین کنفرانس از جنبش المپیک، دانشگاه ها، بخش صنعتی ، دولت ، سازمان های غیر دولتی و کارشناسان خواهند بود که در خصوص چگونگی استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای تغییرجامعه، به بهترین وجه ممکن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

دراین کنفرانس موضوعاتی نظیرچگونه ورزشکاران زن می توانند نقش یک الگو برای دختران جوان ایفا نمایند؟ چگونه می توان زنان بیشتری در زمینه مربیگری و داوری داشت ؟ چگونه می توان بر بیماری فراگیر ایدز از طریق ورزش غلبه کرد؟ چگونه فرهنگ موجب حضور و ورود زنان در ورزش می شود و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کنفرانس زنان و ورزش هرچهارسال یکباربا هدف بررسی چشم اندازهای افزایش حضور زنان در ورزش توسط کمیته بین المللی المپیک برگزار می شود.

کد مطلب 625517

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