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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۰۳

دکتر داوودی:

سهام عدالت گل سر سبد سیاست های عدالت گستری دولت است

سهام عدالت گل سر سبد سیاست های عدالت گستری دولت است

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت و اهمیت بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور گفت: گل سر سبد سیاست های عدالت خواه دولت نهم سهام عدالت است.

پرویز داوودی عصر امروز در دومین نشست شورای توسعه فرهنگ تعاون کشور، تعاون را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سازنده پیشبرد اقتصاد اسلامی دانست و گفت : برخلاف اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد بازار آزاد که مبانی حرکت آنها بر مبنای حداکثرسازی سود و کسب منافع است، تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دوای دردهای اقتصاد کشور مطرح شده است.

وی با بیان اینکه نقش بخش تعاون در پیشبرد و توسعه عدالت محور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است افزود : تعاون در کشور ما از مبانی اقتصاد اسلامی سرچشمه می گیرد که حرکتش بر اساس حداکثر سازی سود مادی نیست بلکه بر مبنای توسعه متعالی انسان و جامعه مبتنی بر ایثار است .

داوودی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام و انقلاب برای ریشه کنی نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمنان زخم خورده انقلاب و امام می دانند که ایران و اسلام چه امکانات و پتانسیلی دارند و به همین دلیل بیشتر از ما نگران هستند.

وی افزود: اکنون حرکت های دشمنان ایران به خاطر هوشیاری مقام معظم رهبری، آگاهی مردم و خون شهدا ابتر شده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نقش بخش تعاون در قانون اساسی و در اهداف چشم انداز 20 ساله به خوبی دیده شده است گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های اصل 44 بحث تعاون را مطرح کرده اند و این نشانگر آن است که ایشان با آن دید وسیع تشخیص داده اند که تعاون می تواند راه حل مناسبی برای حرکت اقتصادی باشد.

وی گفت: بخش تعاون می تواند در ایجاد اشتغال، تولید، سرمایه گذاری ، تعدیل تورم و توسعه بانک اسلامی نقش بسزایی ایفا کند.

در ابتدای این دیدار دکتر محمد عباسی وزیر تعاون گزارشی از برنامه ها و فعالیت های این وزارتخانه ارائه کرد.

کد مطلب 625536

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