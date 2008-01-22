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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

همایش تصویر عاشورا فردا به پایان می‌رسد

مراسم اختتامیه همایش تصویر عاشورا ساعت 18 فردا چهارشنبه سوم بهمن در سالن سینما حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با معرفی برگزیدگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد در دومین روز همایش تصویر عاشورا چهارشنبه ساعت 15 ابتدا فیلم‌های "عَلَم شفا" فرشید آذری، "نخل روز دهم" بابک بهداد، "مش ممد" عباس خسروجردی و "تعزیه جعفر" ایرج اسماعیلپور قوچانی به نمایش عمومی درمی‌آید و سپس مراسم اختتامیه در سالن سینما حقیقت برگزار می‌شود.

در مراسم اختتامیه همایش تصویر عاشورا که از ساعت 18 عصر چهارشنبه آغاز خواهد شد، برنامه شعرخوانی عاشورایی توسط نادر بختیاری، تحلیل فیلم‌های مرتبط با نهضت و سوگواره عاشورا توسط حسین معززی‌نیا، نمایش فیلم کوتاه "خاطره ازلی" مهدی اسدی و ... پیش‌بینی شده است. سه برگزیده هیئت داوران تقدیر می‌شوند.

کد مطلب 625545

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