تنها شیوه حل موضوع هسته ای ایران تلاش دیپلماتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سرگئی لاوروف در مقاله ای که از او در کتاب دیپلماتیک سال 2007 که هر ساله در روسیه چاپ می شود، می نویسد: ما متقاعد شدیم که مسئله نمی تواند از طریق خشونت حل شود، و گزینه ای غیر از حل مسالمت آمیز برای موضوع هسته ای ایران وجود ندارد.

این مطلب در حالی منتشر می شود که لاوروف برای شرکت در نشست گروه 1+5 در برلین به سر می برد.

درهمین رابطه فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان امروز خبر داد که احتمال توافق کشورها برای فشارهای بیشتر بر ایران ضعیف است.

وی گفت که چشم انداز توافق در این زمینه روشن نیست.

روسیه و چین که از اعضای 1+5 شامل؛ آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هستند، مخالفت خود را با هرگونه اعمال فشارهای مضاعف بر موضوع هسته ای ایران اعلام کرده اند.