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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۲۰

/هفته بیست و سوم برتر فوتسال/

پیروزی پرگل تام برای تثبیت صدرنشینی

پیروزی پرگل تام برای تثبیت صدرنشینی

تیم فوتسال تام ایران خودرو در آغاز هفته بیست و سوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری پرگل مقابل پوشینه بافت قزوین جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی استحکام بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال تام ایران خودرو امروز و در آغاز هفته بیست و سوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف پوشینه بافت قزوین رفت و با ارائه یک بازی برترمقابل میهمان خود به برتری 5 بر2 دست یافت.

تیم فوتسال تام ایران خودرو با شکست پوشینه بافت قزوین جمع امتیازات خود را به عدد 55 رساند و جایگاهش درصدرجدول رده بندی مستحکم شد. تام درحالی هفته بیست و سوم را با پیروزی پشت سرگذاشت که شهید منصوری به دنبال تعلیق دیدارهای شن سا ساوه بازی این هفته خود را برگزار نکرد تا با یک بازی کمتر و اختلافی 3 امتیازی کماکان تیم دوم جدول رده بندی باشد.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر رقم خورد:
* صدرا شیراز 4 - استقلال تهران یک
* تام ایران خودرو 5 - پوشینه بافت قزوین 2
* راه آهن تهران 3 - علم و ادب 2
* راه ساری 4 - ذغال سنگ کرمان 5
* ارم کیش قم یک - بازرگانی آذربایجان شرقی 2
* شن سا ساوه - شهید منصوری قرچک (این بازی به علت تعلیق دیدارهای شن سا برگزار نشد)

جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :
1- تام ایران خودرو 55 امتیاز، تفاضل گل 68+
2- شهید منصوری قرچک 52 امتیاز، تفاضل گل 53+ (22 بازی)
3- فولاد ماهان اصفهان 41 امتیاز
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13- ذغال سنگ کرمان 18 امتیاز
14- راه آهن تهران 12 امتیاز

کد مطلب 625548

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