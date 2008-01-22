پیروزی پرگل تام برای تثبیت صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال تام ایران خودرو امروز و در آغاز هفته بیست و سوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف پوشینه بافت قزوین رفت و با ارائه یک بازی برترمقابل میهمان خود به برتری 5 بر2 دست یافت.

تیم فوتسال تام ایران خودرو با شکست پوشینه بافت قزوین جمع امتیازات خود را به عدد 55 رساند و جایگاهش درصدرجدول رده بندی مستحکم شد. تام درحالی هفته بیست و سوم را با پیروزی پشت سرگذاشت که شهید منصوری به دنبال تعلیق دیدارهای شن سا ساوه بازی این هفته خود را برگزار نکرد تا با یک بازی کمتر و اختلافی 3 امتیازی کماکان تیم دوم جدول رده بندی باشد.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر رقم خورد:

* صدرا شیراز 4 - استقلال تهران یک

* تام ایران خودرو 5 - پوشینه بافت قزوین 2

* راه آهن تهران 3 - علم و ادب 2

* راه ساری 4 - ذغال سنگ کرمان 5

* ارم کیش قم یک - بازرگانی آذربایجان شرقی 2

* شن سا ساوه - شهید منصوری قرچک (این بازی به علت تعلیق دیدارهای شن سا برگزار نشد)

جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

1- تام ایران خودرو 55 امتیاز، تفاضل گل 68+

2- شهید منصوری قرچک 52 امتیاز، تفاضل گل 53+ (22 بازی)

3- فولاد ماهان اصفهان 41 امتیاز

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13- ذغال سنگ کرمان 18 امتیاز

14- راه آهن تهران 12 امتیاز