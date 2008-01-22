جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این اطلاعیه به این شرح است : به خوبی وافقید که پس از برگزاری کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس و سفر بوش به منطقه خاورمیانه و نشان دادن چراغ سبز دولت آمریکا و بعضی سران منطقه به رژیم اشغالگر قدس در به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم فلسطین و محاصره کامل نوار غزه و جلوگیری از دسترسی مردم به امکانات اولیه زندگی از جمله آب، برق ، غذا و دارو و .. فاجعه بزرگ انسانی در حال وقوع می باشد.

این اقدام ددمنشانه دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و این در حالی است که مجامع بین المللی و کشورهای اسلامی اقدام قاطعی در مقابل این همه جنایت از خود نشان نداده اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن همدردی با دولت قانونی و ملت ستمدیده فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم نموده و از دولت جمهوری اسلامی و تمامی دولت های مستقل و آزاده جهان اسلام موکدا می خواهد که به هر نحو مقتضی، به یاری ملت مظلوم و ساکنان پرشور و خروش نوار غزه شتافته و آن رژیم غاصب را نسبت به ادامه این جنایت بشری و تجاوزارت متنبه سازند.