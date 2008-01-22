  1. سیاست
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

در اطلاعیه ای ؛

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد و حمایت دولت ایران و تمامی دولت های مستقل و آزاده جهان اسلام از مردم غزه شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این اطلاعیه به این شرح است : به خوبی وافقید که پس از برگزاری کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس و سفر بوش به منطقه خاورمیانه و نشان دادن چراغ سبز دولت آمریکا و بعضی سران منطقه به رژیم اشغالگر قدس در به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم فلسطین و محاصره کامل نوار غزه و جلوگیری از دسترسی مردم به امکانات اولیه زندگی از جمله آب، برق ، غذا و دارو و .. فاجعه بزرگ انسانی در حال وقوع می باشد.

این اقدام ددمنشانه دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و این در حالی است که مجامع بین المللی و کشورهای اسلامی اقدام قاطعی در مقابل این همه جنایت از خود نشان نداده اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن همدردی با دولت قانونی و ملت ستمدیده فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم نموده و از دولت جمهوری اسلامی و تمامی دولت های مستقل و آزاده جهان اسلام موکدا می خواهد که به هر نحو مقتضی، به یاری ملت مظلوم و ساکنان پرشور و خروش نوار غزه شتافته و آن رژیم غاصب را نسبت به ادامه این جنایت بشری و تجاوزارت متنبه سازند.

 

کد مطلب 625554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها