عیادت عکاسان پیشکسوت از عکاس نامدار انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه عکاسان ایران اعلام کرد رسول اولیازاده مدیر خانه عکاسان در آغاز این دیدار صمیمانه نقش پرتوی را در پیشبرد اهداف انقلاب تعیین‌کننده دانست و گفت: "عکس استاد پرتوی از دیدار همافران با امام خمینی (ره) در 19 بهمن 1357 که در روزنامه کیهان منتشر شد، نزدیکی پرسنل ارتش را با مردم و جریان انقلاب چند برابر کرد."

در ادامه این دیدار، محمد ستاری عکاس و استاد دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران گفت: "عکس معروف استاد پرتوی یک اثر اسطوره‌ای در حوزه عکس خبری و محافل اجتماعی در روزهای انقلاب ایران بود. متاسفانه درباره عکس‌های شاخص انقلاب که در آن زمان از مهمترین ابزارهای اطلاع‌رسانی و شورآفرینی بود، کمتر صحبت شده است."

در این دیدار محسن شاندیز، منوچهر یگانه‌دوست، بابک کسمایی، رضا مرادآبادی، اسماعیل عباسی، علی کاوه، مجید سعیدی، احمد قاسمی و ... حضور داشتند. همچنین در پایان عکاسان به رسم یادبود عکس معروف استاد پرتوی را امضا کردند.