ايران همكاري خوبي با كميسيون حقوق بشر ارائه داد

به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده كوفي عنان كه آخرين روز ماموريت خود در كشورمان را سپري مي كرد، اعلام كرد به دعوت دولت ايران و از سوي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به كشورمان سفر كرده و ماموريت وي بررسي چگونگي احترام به حقوق انساني مهاجرين درايران است.

وي ديدارهاي خود با مقامات ايران، سازمان ملل و سازمان هاي غيردولتي را درايران "جالب" خواند و گفت دركشورمان با نمايندگان دولت، دپارتمان مهاجرين، قوه قضاييه، سازمان زنان، مشاور رييس جمهور در امور زنان، كميسيون حقوق بشر و كميسيون دفاع از حقوق كودكان، وزارت بهداشت و وزارت مسكن و شهرسازي ديدار و گفتگو كرده است.

پيزارو كه قرار است به زودي گزارش خود درباره كشورمان را تنظيم و منتشر كند، اعلام كرد نمايندگان خود را به استان خراسان اعزام كرده و آنان ابتدا از اردوگاه "سمن سو" كه اردوگاهي نظارتي است، ديدار كرده اند. اردوگاه سمن سو ويژه اشخاصي است كه بدون مجوز قانوني وارد ايران مي شوند و بايد تا روشن شدن وضعيت خود در آنجا باقي بمانند.

وي افزود: نمايندگان كميسيون حقوق بشر در تربت جام اردوگاه اين شهر را نيز مورد بازرسي قرار داده اند كه براي مهاجرين افغاني ايجاد شده است.

نماينده ويژه عنان با مطلوب دانستن برنامه كاري خود در ايران، اعلام كرد كه در ايران وضعيت پناهندگان و مهاجرين حاضر در اين كشور و همچنين مهاجرين ايران در كشورهاي ديگر را بررسي كرده است. وي وضعيت كودكان را دراين شرايط بسيار حساس دانست.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاران، كمك هاي سازمان ملل به ايران كه از طريق كميسيون عالي حقوق بشر براي پذيرايي از مهاجرين ارائه شده است، را بسيار خوب دانست و خاطر نشان كرد براي مهاجرين ايراني كه در خارج از كشور به سر مي برند، امكانات خاصي در نظر گرفته نشده است و وي فقط مامور نظارت بر احترام به حقوق انساني آنان است.

پيزارو در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درباره ارزيابي ديدار خود با مقامات ايران گفت: من اطلاعات بسيار زيادي درباره ايران و وضعيت حقوق بشر مهاجرين در اين كشور به دست آورده ام. مقامات ايران نيز بسيار مسئولانه به من فرصت دادند كه هر اطلاعاتي را كه لازم داشتم، كسب كنم اما ارزيابي نهايي خود را به زودي در قالب گزارش اعلام خواهم كرد.

