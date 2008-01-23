رسیدگی به طرح های گردشگری در هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسن موسوی افزود: توجه و توسعه زیر ساخت ها و طرح های گردشگری از مهمترین اهداف این معاونت است و تلاش می کنیم با در نظر گرفتن امتیازات ویژه نظر سرمایه گذاران را به سوی طرح های گردشگری جلب کنیم.

وی در خصوص استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه زیر ساخت های گردشگری نیز گفت: استفاده از سرمایه گذاری خارجی و فاینانس توسط کمیته جذب سرمایه گذاری در سازمان پیگیری می شود.

موسوی ایجاد شهرهای گردشگری جدید در مناطق مختلف کشور را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: کلنگ شهرهای گردشگری ظرف یکسال به زمین زده می شود و طی 3 سال به بهره برداری می رسد.

معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص روستاهای هدف گردشگری نیز گفت: مطالعات 92 روستای هدف گردشگری در دست انجام است .

وی با اشاره به تشکیل کمیته ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تهیه سند استاندارد ساخت در کشور خاطرنشان کرد: ما برای ساخت هتل باید از استانداردهای متفاوت استفاده کنیم.