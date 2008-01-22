آغازی خوش برای استقلال و پرسپولیس / هفته ناکامی میزبانان مدعی

به گزارش خبرنگارمهر، هفته نخست دور برگشت رقابت های فوتبال نیم فصل دوم لیگ برتر با پیروزی تیم های پرسپولیس، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، ابومسلم مشهد و مس کرمان، توقف سایپا و برق شیراز در خانه و شکست خانگی استقلال اهواز، صباباتری و شیرین فراز پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده نتایج زیر بدست آمد:
* شیرین فراز کرمانشاه صفر - مقاومت سپاسی شیراز یک
گل: هاشم بیگ زاده در دقیقه 85 برای مقاومت سپاسی شیراز
* پرسپولیس تهران یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: عباس آقایی (20) برای پرسپولیس
* سپاهان اصفهان 3 - پگاه گیلان یک
گل ها: حجت زاد محمود( 2گل) و عماد رضا برای سپاهان - افشین چاووشی برای پگاه گیلان
* برق شیراز یک - پیکان تهران یک
گل ها: مهدی کریمیان (60) برای برق شیراز - ابراهیم توره (19) برای پیکان
* صباباتری تهران صفر- ابومسلم مشهد یک
گل: ریکاردو تکسیه را(44) برای ابومسلم
* مس کرمان 2 - پاس همدان صفر
گل ها: پائولو داسیلوا (1+45) و (52) برای مس کرمان
* سایپا تهران 2- راه آهن تهران 2
گل ها: جواد آشتیانی (80) و (2+90) برای سایپا - امین ترکاشوند (70) و احمد تقوی (74) برای راه آهن
* استقلال اهواز یک - استقلال تهران 2
گل ها: میلاد میداوودی (62) برای استقلال اهواز- آرش برهانی (66) و مهدی امیر آبادی (89) برای استقلال تهران
* در بندرانزلی به علت نامساعد بودن شرایط ورزشگاه تختی این شهر و با تصمیم ناظر و داور مسابقه، دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن لغو شد تا در نخستین گام نیم فصل دوم لیگ برتر، شاهد عقب افتادن یک مسابقه باشیم.
جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
گل زده
|
گل خورده
|
تفاضل
|
امتیاز
|
1- پرسپولیس
|
18
|
11
|
6
|
1
|
29
|
16
|
13+
|
39
|
2- سپاهان
|
18
|
11
|
4
|
3
|
31
|
17
|
14+
|
32
|
3- صباباتری
|
18
|
7
|
8
|
3
|
19
|
15
|
4+
|
29
|
4- ملوان
|
17
|
7
|
6
|
4
|
20
|
15
|
5+
|
27
|
5- استقلال
|
18
|
7
|
5
|
6
|
26
|
24
|
2+
|
26
|
6- برق شیراز
|
18
|
7
|
5
|
6
|
20
|
23
|
3-
|
26
|
7- پیکان
|
18
|
6
|
7
|
5
|
24
|
22
|
2+
|
25
|
8- پاس همدان
|
18
|
6
|
7
|
5
|
17
|
16
|
1+
|
25
|
9- ابومسلم
|
18
|
7
|
4
|
7
|
18
|
21
|
3-
|
25
|
10- اس اهواز
|
18
|
5
|
8
|
5
|
30
|
26
|
4+
|
23
|
11- مقاومت
|
18
|
5
|
8
|
5
|
20
|
22
|
2-
|
23
|
12- راه آهن
|
18
|
4
|
9
|
5
|
24
|
22
|
2+
|
21
|
13- سایپا
|
18
|
5
|
5
|
8
|
18
|
21
|
3-
|
20
|
14- مس کرمان
|
18
|
5
|
5
|
8
|
18
|
22
|
4-
|
20
|
15- ذوب آهن
|
17
|
4
|
7
|
6
|
16
|
18
|
2-
|
19
|
16- صنعت نفت
|
18
|
4
|
4
|
10
|
20
|
27
|
7-
|
16
|
17- شیرین فراز
|
18
|
3
|
6
|
9
|
13
|
23
|
10-
|
15
|
18- پگاه
|
18
|
1
|
8
|
9
|
10
|
23
|
13-
|
11
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