آغازی خوش برای استقلال و پرسپولیس / هفته ناکامی میزبانان مدعی

به گزارش خبرنگارمهر، هفته نخست دور برگشت رقابت های فوتبال نیم فصل دوم لیگ برتر با پیروزی تیم های پرسپولیس، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، ابومسلم مشهد و مس کرمان، توقف سایپا و برق شیراز در خانه و شکست خانگی استقلال اهواز، صباباتری و شیرین فراز پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده نتایج زیر بدست آمد:

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - مقاومت سپاسی شیراز یک

گل: هاشم بیگ زاده در دقیقه 85 برای مقاومت سپاسی شیراز

* پرسپولیس تهران یک - صنعت نفت آبادان صفر

گل: عباس آقایی (20) برای پرسپولیس

* سپاهان اصفهان 3 - پگاه گیلان یک

گل ها: حجت زاد محمود( 2گل) و عماد رضا برای سپاهان - افشین چاووشی برای پگاه گیلان

* برق شیراز یک - پیکان تهران یک

گل ها: مهدی کریمیان (60) برای برق شیراز - ابراهیم توره (19) برای پیکان

* صباباتری تهران صفر- ابومسلم مشهد یک

گل: ریکاردو تکسیه را(44) برای ابومسلم

* مس کرمان 2 - پاس همدان صفر

گل ها: پائولو داسیلوا (1+45) و (52) برای مس کرمان

* سایپا تهران 2- راه آهن تهران 2

گل ها: جواد آشتیانی (80) و (2+90) برای سایپا - امین ترکاشوند (70) و احمد تقوی (74) برای راه آهن

* استقلال اهواز یک - استقلال تهران 2

گل ها: میلاد میداوودی (62) برای استقلال اهواز- آرش برهانی (66) و مهدی امیر آبادی (89) برای استقلال تهران

* در بندرانزلی به علت نامساعد بودن شرایط ورزشگاه تختی این شهر و با تصمیم ناظر و داور مسابقه، دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن لغو شد تا در نخستین گام نیم فصل دوم لیگ برتر، شاهد عقب افتادن یک مسابقه باشیم.