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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۳۵

/ هفته هجدهم لیگ برتر/

آغازی خوش برای استقلال و پرسپولیس / هفته ناکامی میزبانان مدعی

آغازی خوش برای استقلال و پرسپولیس / هفته ناکامی میزبانان مدعی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته هجدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر در حالی عصر امروز پیگری شد که با توجه به پیروزی صدرنشینان و شکست قعرنشینان تغییری در صدر و انتهای جدول رده بندی بوجود نیامد.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته نخست دور برگشت رقابت های فوتبال نیم فصل دوم لیگ برتر با پیروزی تیم های پرسپولیس، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، ابومسلم مشهد و مس کرمان، توقف سایپا و برق شیراز در خانه و شکست خانگی استقلال اهواز، صباباتری و شیرین فراز پیگیری شد. در دیدارهای برگزار شده نتایج زیر بدست آمد:

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - مقاومت سپاسی شیراز یک
گل: هاشم بیگ زاده در دقیقه 85 برای مقاومت سپاسی شیراز

* پرسپولیس تهران یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: عباس آقایی (20) برای پرسپولیس

* سپاهان اصفهان 3 - پگاه گیلان یک
گل ها: حجت زاد محمود( 2گل) و عماد رضا برای سپاهان - افشین چاووشی برای پگاه گیلان

* برق شیراز یک - پیکان تهران یک
گل ها: مهدی کریمیان (60) برای برق شیراز - ابراهیم توره (19) برای پیکان

* صباباتری تهران صفر- ابومسلم مشهد یک
گل: ریکاردو تکسیه را(44) برای ابومسلم

* مس کرمان 2 - پاس همدان صفر
گل ها: پائولو داسیلوا (1+45) و (52) برای مس کرمان

* سایپا تهران 2- راه آهن تهران 2
گل ها: جواد آشتیانی (80) و (2+90) برای سایپا - امین ترکاشوند (70) و احمد تقوی (74) برای راه آهن

* استقلال اهواز یک - استقلال تهران 2
گل ها: میلاد میداوودی (62) برای استقلال اهواز- آرش برهانی (66) و مهدی امیر آبادی (89) برای استقلال تهران

* در بندرانزلی به علت نامساعد بودن شرایط ورزشگاه تختی این شهر و با تصمیم ناظر و داور مسابقه، دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن لغو شد تا در نخستین گام نیم فصل دوم لیگ برتر، شاهد عقب افتادن یک مسابقه باشیم.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1- پرسپولیس

18

11

6

1

29

16

13+

39

2- سپاهان

18

11

4

3

31

17

14+

32

3- صباباتری

18

7

8

3

19

15

4+

29

4- ملوان

17

7

6

4

20

15

5+

27

5- استقلال

18

7

5

6

26

24

2+

26

6- برق شیراز

18

7

5

6

20

23

3-

26

7- پیکان

18

6

7

5

24

22

2+

25

8- پاس همدان

18

6

7

5

17

16

1+

25

9- ابومسلم

18

7

4

7

18

21

3-

25

10- اس اهواز

18

5

8

5

30

26

4+

23

11- مقاومت

18

5

8

5

20

22

2-

23

12- راه آهن

18

4

9

5

24

22

2+

21

13- سایپا

18

5

5

8

18

21

3-

20

14- مس کرمان

18

5

5

8

18

22

4-

20

15- ذوب آهن

17

4

7

6

16

18

2-

19

16- صنعت نفت

18

4

4

10

20

27

7-

16

17- شیرین فراز

18

3

6

9

13

23

10-

15

18- پگاه

18

1

8

9

10

23

13-

11

کد مطلب 625566

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