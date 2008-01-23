شانس ماتئوس برای هدایت تیم ملی بیشتر است

به گزارش خبرنگارمهر، این مقام مسئول با اعلام این خبر افزود: مذاکرات برای انتخاب سرمربی خارجی تیم ملی از سوی مسئولان مختلف فدراسیون فوتبال درحال پیگیری است و با توجه به شواهد و قرائن موجود به نظر می رسد شانس یکی از مربیان مطرح آلمانی برای حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان بیشتر است.

وی تصریح کرد: این مذاکرات درچند جبهه ازسوی اعضای هیئت رئیسه، کمیته روابط بین الملل درحال پیگیری است و تاکنون مذاکرات با دو گزینه آلمانی پیشرفت خوبی داشته و این احتمال وجود دارد که فدراسیون فوتبال با یکی از این دو گزینه به توافق نهایی دست یابد.

این مقام مسئول همچنین از پیگیری مذاکرات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از سوی ناصر شفق در کشور آلمان خبر داد و تصریح کرد: وی از طریق آژانس های رسمی فوتبال آلمان درحال مذاکره با گزینه های مورد نظر است و طبق آخرین اخبار حاصله شانس لوتار ماتئوس کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان برای عهده دار شدن سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی بیش از سایر مربیان مطرح اروپایی است.

این مقام آگاه درپایان ازمذاکرات فدراسیون فوتبال ایران با دل بوسکه ، خاویر کلمنته ، کریستوف دام ، اوتمارهیتسفیلد و لوتارماتیوس خبر داد و اظهار داشت: تاکنون حضور هیچیک از مربیان اروپایی برای هدایت تیم ملی قطعی نشده اما روند مذاکرات بسیار امیدوار کننده است و با ادامه همین روند پیش بینی می شود سرمربی خارجی تیم ملی تا قبل از دیدار با سوریه انتخاب شود.