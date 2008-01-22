هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس این آئین نامه به منظور ایفای هر چه موثرتر وظائف هیئت موسس و افزایش مشارکت دانشگاهیان در اداره امور دانشگاه و بهره مندی بیشتر از خلاقیت و ابتکار آنان در هر یک از استان های کشور برای مجموعه دانشگاههای آزاد اسلامی مستقر، هیئت امنای استانی تشکیل می گردد.

اعضای این هیئت استانی علاوه بر حضور 4 تن از شخصیت های علمی فرهنگی به انتخاب هیئت موسس عبارتند از: رئیس دانشگاه ازاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی، رئیس دبیرخانه هیئت موسس یا نماینده وی، رئیس و دبیر منطقه و رئیس واحد مستقر در مرکز استان.

بر اساس این مصوبه، سیاستگذاری و اولویت بندی مسائل علمی ، پژوهشی و فرهنگی واحدهای تابعه در چارچوب مصوبات هیئت موسس و تهیه سازمان اداری و تشکلاتی و تهیه و تنظیم حساب ها و ترازنامه های ماهیانه و سالیانه واحدهای دانشگاهی و تلاش برای جذب کمک های مردمی و دولتی از وظایف هیئت امنا استانی خواهد بود.

در این جلسه که در مورخه 1/11/86 تشکیل شد هیئت موسس مقررنمود که در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات قبلی هیئت موسس، روسای جدید بزرگترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در هر استان با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب هیئت امنا برای تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردد.

همچنین در این جلسه هیئت موسس ضمن تاکید مجدد بر راهبرد بومی سازی بیشتر در گزینش دانشجویان و تداوم اقدامات انجام شده برای ارتقا کیفی و افزایش سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم در سطح ملی و جهانی مقرر نمود که تاسیس مراکز- واحدهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی پس از تصویب هیئت موسس در مجاری مربوطه پیگیری شود.

ضمنا با تاکید آیت الله هاشمی رفسنجانی مقرر شد که هیئت موسس با تشکیل جلسات فوق العاده در انجام وظایف محوله و از جمله بررسی اصلاحات احتمالی مورد نیاز در اساسنامه تسریع نماید.