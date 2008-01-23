برخورد قوه قضاییه با تخلفات انتخاباتی دقیق و سریع است

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: در پی دستور آیت الله هاشمی شاهرودی به دادستان کل کشور و روسای دادگستری ها، شعب ویژه ای با استفاده از قضات برجسته به منظور رسیدگی به گزارشات ستادهای اجرایی و هیئت های نظارت و گزارشات مردمی در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل شد.

وی افزود: قوه قضائیه همواره به سلامت انتخابات و ارتقاء اعتماد عمومی به مجریان و ناظران بر این فرایند دموکراتیک حساس بوده و در انتخابات مجلس هشتم نیز، بر اساس قانون و با رعایت بی طرفی و به صورت فوق العاده به تخلفات انتخاباتی رسیدگی خواهد کرد تا انتخاباتی سالم و با شکوه برگزار شود.

معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه تصریح کرد: با وجود رهبر حکیم و فرزانه و قوانین کارآمدی که با اتکا به آنها در 28 سال گذشته انتخابات خوبی در کشور برگزار شد، ابراز نگرانی برخی جریانات و فعالان سیاسی نسبت به سلامت انتخابات نوعی عقده گشایی و هیاهوی تبلیغاتی از سوی خود باختگانی است که می خواهند خود را در افکار عمومی دلسوز و پاسدار "رای ملت" نشان دهند.

فتحعلی زاده گفت: نظام اسلامی ایران دارای ارکانی است که در چارچوب طراحی شده در قانون اساسی فعالیت می کنند و ملاک کار خود را آموزه های دینی و نص قانون قرار داده اند و تحت تاثیر دیدگاه ها و نفوذ دیگران قرار نمی گیرند و شورای نگهبان از جمله این نهادهاست که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

او متذکر شد: درخواست وقیحانه تعداد اندکی ورشکسته سیاسی برای نظارت بیگانگان بر انتخابات در کشور و نظامی که مظهر دموکراسی دینی در دنیای امروز به حساب می آید و همواره جا به جایی قدرت به صورت "مسالمت آمیز و دموکراتیک" صورت گرفته، توهین به ملت است.

نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه انتخابات را عرصه شور تفکر و اندیشه یک جامعه دانست و اظهار داشت: با توجه به تقارن برگزاری انتخابات 24 اسفند با ایام بزرگداشت سید و سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان باید با تفکر، رفتار و شجاعت حسینی وارد این عرصه شد و بار دیگر دشمنان اسلام و انقلاب را از رسیدن به اهداف شوم خود مایوس کرد.

حجت الاسلام فتحعلی زاده افزود: جریانات سیاسی و کاندیداها و هواداران آنها باید در تبلیغات انتخاباتی صرفا به تبیین دیدگاه های کارشناسانه خود در زمینه رفع مشکلات مردم بپردازند و با رفتار شایسته، در جهت ارتقاء فضای انتخابات گام بردارند و از هر گونه تخریب و اهانت نسبت به یکدیگر و زیر سئوال بردن نظام و مسئولان پرهیز کنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه افق روشنی برای ایران و ایرانیان متصور است، خاطر نشان کرد: موقعیت فعلی ملت فهیم و بزرگ ایران به عنوان صاحبان تمدنی کهن ایجاب می کند کسانی که قصد خدمت دارند، بیش از پیش به آینده و موضوع توسعه همه جانبه توجه کنند.