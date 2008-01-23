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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

فتحعلی زاده در گفتگو با مهر:

برخورد قوه قضاییه با تخلفات انتخاباتی دقیق و سریع است

برخورد قوه قضاییه با تخلفات انتخاباتی دقیق و سریع است

نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه گفت که این قوه از طریق برخورد دقیق و سریع به تخلفات انتخاباتی مسئولان امر را در ارتقاء سلامت انتخابات یاری می دهد و ابراز نگرانی برخی فعالان سیاسی در این زمینه، وجاهت ندارد.

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: در پی دستور آیت الله هاشمی شاهرودی به دادستان کل کشور و روسای دادگستری ها، شعب ویژه ای با استفاده از  قضات برجسته به منظور رسیدگی به گزارشات ستادهای اجرایی و هیئت های نظارت و گزارشات مردمی در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل شد.

وی افزود: قوه قضائیه همواره به سلامت انتخابات و ارتقاء اعتماد عمومی به مجریان و ناظران بر این فرایند دموکراتیک حساس بوده و در انتخابات مجلس هشتم نیز، بر اساس قانون و با رعایت بی طرفی و به صورت فوق العاده به تخلفات انتخاباتی رسیدگی خواهد کرد تا انتخاباتی سالم و با شکوه برگزار شود.

معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه تصریح کرد: با وجود رهبر حکیم و فرزانه و قوانین کارآمدی که با اتکا به آنها در 28 سال گذشته انتخابات خوبی در کشور برگزار شد، ابراز نگرانی برخی جریانات و فعالان سیاسی نسبت به سلامت انتخابات نوعی عقده گشایی و هیاهوی تبلیغاتی از سوی خود باختگانی است که می خواهند خود را در افکار عمومی دلسوز و پاسدار "رای ملت" نشان دهند.

فتحعلی زاده گفت: نظام اسلامی ایران دارای ارکانی است که در چارچوب طراحی شده در قانون اساسی فعالیت می کنند و ملاک کار خود را آموزه های دینی و نص قانون قرار داده اند و تحت تاثیر دیدگاه ها و نفوذ دیگران قرار نمی گیرند و شورای نگهبان از جمله این نهادهاست که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

او متذکر شد: درخواست وقیحانه تعداد اندکی ورشکسته سیاسی برای نظارت بیگانگان بر انتخابات در کشور و نظامی که مظهر دموکراسی دینی در دنیای امروز به حساب می آید و همواره جا به جایی قدرت به صورت "مسالمت آمیز و دموکراتیک" صورت گرفته، توهین به ملت است.

نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه انتخابات را عرصه شور تفکر و اندیشه یک جامعه دانست و اظهار داشت: با توجه به تقارن برگزاری انتخابات 24 اسفند با ایام بزرگداشت سید و سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان باید با تفکر، رفتار و شجاعت حسینی وارد این عرصه شد و بار دیگر دشمنان اسلام و انقلاب را از رسیدن به اهداف شوم خود مایوس کرد.

حجت الاسلام فتحعلی زاده افزود: جریانات سیاسی و کاندیداها و هواداران آنها باید در تبلیغات انتخاباتی صرفا به تبیین دیدگاه های کارشناسانه خود در زمینه رفع مشکلات مردم بپردازند و با رفتار شایسته، در جهت ارتقاء فضای انتخابات گام بردارند و از هر گونه تخریب و اهانت نسبت به یکدیگر و زیر سئوال بردن نظام و مسئولان پرهیز کنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه افق روشنی برای ایران و ایرانیان متصور است، خاطر نشان کرد: موقعیت فعلی ملت فهیم و بزرگ ایران به عنوان صاحبان تمدنی کهن ایجاب می کند کسانی که قصد خدمت دارند، بیش از پیش به آینده و موضوع توسعه همه جانبه توجه کنند.

کد مطلب 625586

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