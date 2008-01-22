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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۲۱:۰۱

در تداوم تجاوزگری خود؛

رژیم اسرائیل دستور انهدام ساختمان های دولتی در غزه را صادر کرد

یک مسئول رژیم صهیونیستی امروز گفت که ارتش این رژیم دستور منهدم کردن ساختمان های دولتی وابسته به جنبش حماس در نوار غزه را دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئول رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود درگفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود که ایهود اولمرت نخست وزیر، زیپی لیونی وزیر امورخارجه و ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل در نشست هفته گذشته خود تصمیم گرفتند تا دستور منهدم کردن نمادهای اقتدار حماس در نوار غزه را صادر کنند.

وی افزود: ما کار هدف قرار دادن وزارتخانه ها، مراکز پلیس، ساختمانها دولتی را که حماس از آن درغزه استفاده می کند به منظور تضعیف نظام در آنجا آغاز کرده ایم.

این مسئول رژیم اسرائیل همچنین به ادامه حملات هوایی و زمینی به نوارغزه و اعمال مجازات های اقتصادی علیه این منطقه اشاره کرد و آن را از دیگر محورهای سیاست این رژیم برای سرنگون کردن حماس خواند.

برپایه این گزارش، رژیم اسرائیل در اولین نشانه اجرای این سیاست خود روز جمعه ساختمان چهارطبقه وزارت کشور دولت منتخب فلسطین به رهبری جنبش حماس را در غزه منهدم کرد.

کد مطلب 625590

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