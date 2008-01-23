استحکام بنیان خانواده بهترین راهکار مقابله با گرایش نوجوانان به مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی، شب گذشته در حاشیه نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر افزود: موضوع مواد مخدر به عنوان یکی از اساسی ترین تهدیدها در جامعه مطرح است و باید در جهتی برنامه ریزی کرد که میزان تقاضا برای مصرف مواد را به شدت کاهش داد.

وی اظهار داشت: آگاهی بخشی به خانواده ها و آموزش گسترده در جامعه بر محور حفظ اصول بنیادی خانواده و استحکام اصالتی و مذهبی آن می تواند میزان تهدیدها را کاهش دهد و از مصرف مواد مخدر در جامعه به شدت بکاهد.

صاحب محمدی از لزوم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود در جهت مردمی کردن کارها، حرکت بر مبنای تصمیمات اصولی دستگاه های اجرایی و تصمیم گیری بر اساس پژوهش را ازاولویت های کارگروه مبارزه با مواد مخدر هرمزگان عنوان کرد و گفت: با توجه به تلاش گسترده اداره کل اطلاعات هرمزگان و نیروی انتظامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، سایر دستگاه ها نیز این موضوع را به عنوان تهدیدی اساسی قلمداد کرده و در خصوص آن برنامه ارائه کنند.

در بخش دیگری از این نشست، سردار منصور دشتی به ارائه گزارشی از عملکرد یگانهای مبارزه با مواد مخدر هرمزگان پرداخت.

وی بیان داشت: تنها در 9 ماه گذشته بیش از 50 تن مواد مخدر در هرمزگان کشف شده که از این میزان 32 تن را نیروی انتظامی، بیش از 17 تن را اداره کل اطلاعات هرمزگان و بالغ بر 900 کیلوگرم را نیز نیروهای بسیجی کشف و ضبط کرده اند.

دشتی افزود: میزان کشفیات ناجا در هرمزگان در مقایسه با سال گذشته بیش از 50 درصد رشد نشان می دهد که این نشان دهنده عزم جدی این نیرو در مقابله با سوداگران مرگ در پنجمین استان فعال درگیر با باندهای قاچاق مواد است که در همین راستا در سال جاری بیش از 165 باند مواد مخدر در هرمزگان شناسایی و متلاشی شده اند.

فرماندهی انتظامی هرمزگان از افزایش میزان کشفیات مواد مخدر صنعتی این نیرو در مقایسه با سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: بیش از سه هزار و 200 آمپول روانگردان و دو هزار قرص اکستازی در 9 ماه گذشته کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته، 539 درصد رشد نشان می دهد.