اعلام فهرست نامزدهای اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس رسانه ملی و چگونگی شکل گیری "ستاره سهیل" از زبان امیر قویدل. مطلبی به بهانه سالروز تولد مجید وفادار و درگذشت داریوش رفیعی، گفتگو با محمدرضا فیاض آهنگساز و راهنمای موسیقی در صفحه موسیقی و معرفی بهترین تصویرگران ادیان توحیدی، اسامی فیلم‌های خارجی جشنواره فجر و جلسه نقد و بررسی نمایش "افرا" در صفحه پایانی آمده است.

* امیر قویدل درباره مجموعه "ستاره سهیل" گفته: "داستان این مجموعه به لحاظ موقعیت مکانی فضای اقلیمی ایران تا یمن و از یمن تا مدینه را در خودش تعریف می کند. سفر گروه تولید به جزیره قشم بر همین مبنا انجام شد. ما قسمت اعظم لوکیشنها را در قشم تصویربرداری کردیم چرا که احساس کردیم با فضای اقلیمی داستان مجموعه انطباق دارد. به این ترتیب 95 درصد لوکیشنها طی دو و ماه و نیم در قشم تصویربرداری شد و تنها 5 درصد از کار در حوالی شهر کاشان انجام شد."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به تدوین تله فیلم "یکی از همین روزها"، پایان همایش تصویر عاشورا، تشریح تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب، گپی با لاله اسکندری، روی خط جشنواره و اخبار کوتاه. گفتگو با اصغر همت در صفحه گفتگو، جای خالی نقد موسیقی در ایران در صفحه موسیقی، گفتگو با محمدمهدی عسگرپور در صفحه سینما و پخش مستند "سرزمین زرد" همزمان با المپیک 2008 و یادداشتی بر برنامه های رادیو در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می کند.

* عسگرپور درباره "اقلیما" گفته: "مباحث محتوایی و مضمونی همانطور که در همه فیلم ها مطرح است، در "اقلیما" نیز مطرح بود و در یک خط می توان چنین تعریف کرد که زیاده خواهی یک انسان باعث شده پایه های یک زندگی را سست و در نهایت ویران کند. من روی این مبحث خیلی پافشاری نمی کنم، بحث اصلی من چگونگی اجرایی کردن این فیلم به لحاظ تکنیکی و به منظور بالا بردن سطح کیفی این فیلم و ژانر سینمایی وحشت بود و در مجموع به آنچه می خواستم رسیدم."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به نقد نمایش "افرا". سینمای روز جهان در جشنواره فیلم فجر، حمایت از موسسات قرآنی استان تهران، درگذشت احمد اللهیاری نویسنده و شاعر معاصر، برگزاری نخستین هفته فرهنگی ایران در روسیه، همایش آئین‌های عاشورایی و نکوداشت جعفری جوزانی و معصومی در جشنواره فیلم فجر در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* در نقد "افرا" عنوان شده: "این نمایش متنی چند لایه دارد که به طور حتم به هر پژوهشگر و تحلیلگری این فرصت را می دهد که از پنجره‌ای خاص به بررسی آن بنشیند. اما آنچه در مرحله نخست توجه مخاطب را جلب می‌کند، شیوه‌های روایتگری بیضایی در این نمایش است. در این میان می توان نظریه های مختلف روایت در یک کار ادبی را مورد توجه قرار داد که بیضایی آنها را به میان می آورد و برای هدف خود از آنها سود می جوید."

"همشهری" در صفحه تئاتر می پردازد به مروری بر نمایش "کاریزما" و یادداشتی بر تله تئاترهای ایرانی. مروری بر تعدادی از فیلم اولی های متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر به نقل از مهر در صفحه سینما و 9 روز تا آئین افتتاح جشنواره فیلم فجر، درباره چهارمین همایش آئین های عاشورایی و اخبار کوتاه از مرحوم شهیدی، مشایخی، مستور و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

* در مرور فیلم اولی های احتمالی جشنواره فیلم فجر آثاری چون "صندلی خالی"، "قرنطینه"، "تنها دو بار زندگی می کنیم"، "مدیوم"، "حس پنهان"، "ستایش"، "پوست موز"، "دلشکسته"، "چراغی در مه"، "کتاب قرمز" و ... حضور دارند که مطابق خبر مهر مورد بررسی کوتاه قرار گرفته اند.

"اعتماد ملی" در صفحات هنر می‌پردازد به گفتگو با پرویز تناولی به بهانه انتشار کتاب "قفل‌های ایران"، مطلبی به بهانه نمایشگاه "بیابان‌های بی‌فریاد" و درگذشت حاج قربان سلیمانی، گزارش فعالیت‌های بهروز مبصری، گپی با خسرو خورشیدی و نگاهی به فیلم خارجی "جنگ چارلی ویلسن". معرفی نامزدهای اسکار هشتادم، اعلام برنامه اکران سینماها تا نوروز، گپی با احمد جلالی، اکران فیلم "حافظ" در توکیو و بازتاب های آن در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به مرور پنج دوره اول جشنواره فیلم فجر، لذت تجربه جشنواره و اخبار کوتاه از سینمای ایران. نشست مطبوعاتی نمایش "افرا"، اعلام فیلم های بخش جشنواره جشنواره ها و نمایش های ویژه، معرفی نامزدهای اسکار هشتادم و معرفی آزیتا حاجیان به عنوان چهره روز و نمایش "مرغابی وحشی" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

* حاجیان درباره بازی در نقش مش دریا در مجموعه "ساعت شنی" گفته: "این نقش را برای اینکه هم فیلمنامه زیبایی داشت و هم نقش مش دریا بسیار خوب بود و من آن را دوست داشتم، پذیرفتم. وقتی مش دریا تظاهر به مردانگی می‌کند، از زنانگی خود حمایت می‌کند و دنبال دور از دسترس بودن و تعرض به جنسیت خود است. در کل نوعی نبود امنیت در شکل زن بودن مش دریا وجود دارد که در شکل مردانه کمتر برایش اتفاق می افتد."

"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به نقد و بررسی فیلمنامه مجموعه "پریدخت" ، جلسه نقد و بررسی نمایش "افرا"، جایزه ای جدید برای انیمیشن "راتاتوی" و اخبار کوتاه از سینمای جهان. "جوان" در صفحه پایانی می پردازد به بزرگداشت علامه شهیدی در دانشگاه تهران، کاهش استفاده از تمثال منتسب به ائمه، عیادت عکاسان پیشکسوت از حسین پرتوی، ساخت انیمیشن زندگی "ابن سینا"، اسامی فیلم‌های خارجی بخش جشنواره جشنواره ها و چند خبر کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به نگاهی به فیلم "عاشق"، گفتگو با رامین محسنی کارگردان "از دوردست" و محمدهادی کریمی کارگردان "غیرمنتظره" و نگاهی به فیلم "اقلیما". معرفی نامزدهای اسکار هشتادم، گپی با هادی مرزبان، اعلام اسامی فیلم‌های خارجی جشنواره فجر، شریفی‌نیا در "دعوت" حاتمی‌کیا و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.