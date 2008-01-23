4100 تن علوفه یارانه ‌ای بین دامداران خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر تناکی، شب گذشته در جمع مسئولان تعاونی های دام خراسان جنوبی از افزایش 50 درصدی خوراک دام در ماههای اخیر در استان خبر داد و افزود: حمایت از بخش دامداری این استان به عنوان یک ضرورت باید لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: از این مقدار علوفه یارانه ای مقدار سه هزار تن جو یارانه ای از قرار کیلویی دو هزار و 900 ریال و یک هزار و 100 تن سبوس از قرار هر کیلو یک هزار و 200 ریال بین تعاونیها توزیع و در اختیار دامداران قرار می گیرد.

تناکی با بیان اینکه این علوفه ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام به استان تخصیص یافته است، اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی همواره در پی حل مشکلات دامداران بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: علاوه بر این مقدار علوفه، 900 تن سبوس متحصلی توسط کارخانجات آرد استان جهت تولید کنسانتره به کارخانجات دام خراسان جنوبی جهت تولید دو هزار و 700 تن کنسانتره اختصاص یافته است.

تناکی یادآور شد: توزیع کنسانتره یارانه ای توسط کارخانه خوراک دام خراسان بدون محدودیت و طبق روال گذشته انجام می شود.