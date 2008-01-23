مطالعات مرحله دوم تعریض 60 کیلومتر از محور هراز آغاز شد

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: کار مطالعاتی این محور اکنون توسط مهندسان مشاور "هراز راه" در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال، عملیات اجرایی 24 کیلومتر از تعریض محور آغاز می شود، افزود: مطالعات این حجم از کار تکمیل و آماده واگذاری به پیمانکار است.

نظری اعتبار پیشنهادی برای اجرای این مقدار را حدود 100 میلیارد ریال بیان کرد.

رئیس اداره راه و ترابری آمل با بیان اینکه تعریض چهار کیلومتر از محور هراز از منطقه سیاه بیشه تا ابتدای تونل سوم با 10 میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست تصریح کرد: کار تعریض این مقدار تا پایان شش ماهه نخست سال آینده انجام می شود.

نظری با اشاره به اینکه تاکنون 35 کیلومتر از محور هراز از آمل به تهران تعریض شده است، یادآور شد: هنوز 60 کیلومتر از عملیات تعریض این محور انجام نشده است.

وی با بیان اینکه تعریض محور هراز در سفر رئیس جمهوری تصویب و مقرر شد در بودجه سال 87 به آن ردیف خاص اعتبارات ملی اختصاص یابد یادآور شد: با اختصاص اعتبارات ویژه و به موقع، تعریض محور هراز تا دو سال آینده به پایان می رسد.

محور هراز به عنوان کوتاه ترین محور مواصلاتی مازندران به پایتخت کشور در مسیر آمل به تهران واقع شده است.