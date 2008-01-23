اختصاص دو تا سه درصد بودجه عمومی کشور به بخش مسکن

محمود جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس ماده 18 لایحه ساماندهی ساخت و ساز مسکن دولت مکلف است میزان اعتبارات مورد نیاز اهداف و برنامه های این قانون را به تفکیک برای مسکن شهری و روستایی و میزان سالانه حداقل 2 تا 3 درصد بودجه عمومی کشور در بودجه های سنواتی و متناسب با برنامه ریزی های انجام شده در قالب برنامه های 5 ساله توسعه و بودجه سالیانه کشور برای سالهای بعد پیش بینی و تامین کند.

وی افزود: تنها حکمی که در رابطه با بحث بودجه در بخش مسکن دراختیار داریم در این قانون پیش بینی شده که بر اساس آن باید دو تا سه درصد بودجه عمومی کشور برای تامین اعتبارات این بخش اختصاص یابد.

جهانی بیان کرد: هفته گذشته این قانون به صورت همزمان به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان رسیده و وزارت مسکن مطابق آن آئین نامه های مورد نیاز را برای سال آینده تدوین خواهد کرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: بنا بر حکم قانونی موجود به منظور تامین بودجه مورد نیاز سال 87 بخش مسکن نگرانی خاصی وجود ندارد .