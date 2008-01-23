بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور همچنان تعطیل است

ایران چابکی رئیس کتابخانه مرکزی کرمان با اشاره به موجهای اخیر سرمای هوا در کرمان، گفت: سرما باعث شده که کار تعمیرات با کندی پیش برود. البته در حال حاضر نیز کار تعمیرات کتابخانه مرکزی کرمان همچنان ادامه دارد، به همین دلیل این کتابخانه هنوز بازگشایی نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد کتابخانه مرکزی کرمان تا پایان دهه فجر امسال بازگشایی شود. پیش از این ابراهیم کمالی معاون امور کتابخانه های عمومی کرمان از بازگشایی کتابخانه مرکزی استان تا پایان دی ماه خبر داده بود.

به گزارش مهر، کتابخانه مرکزی کرمان به دلیل انجام تعمیرات داخلی 15 تیرماه امسال تعطیل شد و قرار بود 15 شهریور بازگشایی شود که در توضیح علت انجام نشدن این کار، مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کرمان از اتمام کار تعمیر و بازگشایی کتابخانه مرکزی استان تا 20 مهرماه خبر داده بود که این قول عملی نشد و کتابخانه همچنان در تعطیلی به سر می برد.

ساختمان اولیه کتابخانه مرکزی فعلی کرمان نزدیک به 90 سال پیش توسط عده ای از تجار یزدی و کرمانی و با عنوان کارخانه پشم ریسی و پنبه پاک کنی ساخته شد و تا حدود 40 سال قبل این فعالیت ادامه داشت که با ورود کارکنان آن به فعالیتهای سیاسی، کارخانه عملاً تعطیل و به یک ساختمان بلا استفاده تبدیل شد. بعدها در جریان دو زلزله مهیبی که در کرمان رخ داد، بخشهایی از سقف آن فرو ریخت و ساختمان عملاً به یک مخروبه تبدیل شد. ساختمان بازسازی شده این کارخانه بعد از انقلاب اسلامی و در پایان نخستین دهه آن (سال 1368) میزبان نمایشگاهی از دستاوردهای استان شد و بعد از مدتی با نام مرکز کرمان شناسی شروع به فعالیت مجدد کرد و دو سال بعد همزمان با کنگره جهانی خواجوی کرمانی، ساختمان مرکز کرمان شناسی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و توسط معاون اول رئیس جمهور وقت (حسن حبیبی) با عنوان کتابخانه ملی کرمان رسماً افتتاح شد. بعدها با راه اندازی کتابخانه ملی ایران در پایتخت، کتابخانه ملی کرمان به کتابخانه مرکزی استان تغییر نام یافت. این کتابخانه با درجه فرهنگی یک، در فضایی معادل 20 هزار متر مربع تاسیس شده و بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور محسوب می شود. تعداد کتابهای موجود در کتابخانه مرکزی کرمان بیش از 121 هزار جلد بوده که با بیش از 30 نفر کتابدار به اعضا خدمات ارائه می دادند.