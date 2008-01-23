  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۲

توانیر واحدهای تجاری را به صرفه جویی در مصرف برق فرا خواند

رکت توانیر در اطلاعیه ای از اصناف و واحدهای تجاری خواست از لامپ های پر مصرف استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در حال حاضر که به دلیل ادامه برودت هوا نیاز به انرژی گرمایشی همچنان برای مصارف خانگی وجود دارد همراهی و همدلی هموطنان خصوصا اصناف در کاهش مصارف غیر ضرور واحدهای تجاری وعدم بکارگیری لامپ های پر مصرف گازی و قلمی می تواند به کاهش نیاز مصرف برق و نهایتا صرفه جویی در سوخت نیروگاهها کمک کند.

در این اطلاعیه از همکاری شایسته مردم طی روزهای اخیر و صرفه جویی آنان در مصرف انرژی سپاسگزاری شده و بر تداوم کاهش مصارف غیر ضرور برق و گاز تاکید شده است.

کد مطلب 625661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها