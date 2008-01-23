مصری ها رژیم صهیونیستی و آمریکا را دشمنان اصلی خود می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، نظرسنجی ای که ازسوی مرکز اطلاعات شورای وزیران مصر با موضوع رویکرد شهروندان مصری دربرابر بعضی کشورهای عربی و غربی صورت گرفت، حاکی ازآن است که بیشتر مصری ها نسبت به کشورهای عربی دید مثبتی دارند و عربستان دربین این کشورها از جایگاه اول برخوردار است.

براساس این نظرسنجی رژیم صهیونیستی هم جزء اولین طرفی است که مورد تنفر مردم مصر قرار دارد و بعد آمریکا منفورترین کشور در نزد مصری ها است.

تظاهرات ضد بوش درمصر

این درحالی است که مردم مصر درسفر اخیر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به کشورشان همزمان ازوی با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در قاهره استقبال کردند.