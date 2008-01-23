پیام ادیان توحیدی بر یکپارچگی تأکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در ادامه مجموعه نشستهای بررسی دین و جهانی شدن با موضوع " نگاه دو جهانی شده و برنامه ایران" با اشاره به تعریف جهانی شدن اظهار داشت: جهانی شدن اشاره به سه قلمرو دارد، جهانی شدن، جهان گرایی و جهان بودگی که جهان گرایی تغییر در ذهنیت است و جهان بودگی از یک دوره و بستر خاص صحبت می کند.

وی با بیان اینکه جهانی شدن سه نوع است، تصریح کرد: جهانی شدن سنتی، جهانی شدن مدرن و جهانی شدن ارتباطات. جهانی شدن سنتی امر جدیدی نیست ادیان بزرگ در خطابه های خود همه مردم را مورد توجه قرار می دادند. در انجیل و قرآن نیز همینطور بوده است و همه مردم جهان را مورد خطاب قرار می دادند. ظهور جهانی شدن با ادیان بزرگ همراه بوده است.

سید سعیدرضا عاملی با تأکید بر اینکه جهانی شدن مدرن از کلیشه ای شدن برخی استاندارها در جهان صحبت می کند که زبان، زبان علم است، این استاندارها همه عرصه ها را گرفته و همه با این نوع گفتمان تعامل می کنند، به جهانی شدن ارتباطات اشاره کرد و یادآور شد: صنعت همزمان ارتباطات مفهومی را به وجود می آورد که همزمان بتوان با کسی که خارج از حوزه ارتباطی شخص با شخص دیگر ارتباط برقرار کرد. در واقع به معنای بال در آوردن انسان و تسهیل حرکت انسان هم در جهان واقعی و هم در جهان مجازی است. بنابراین می توان گفت جهانی شدن یعنی فرا محلی شدن، فرامنطقه ای شدن و فرا ملی شدن.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه صنعت همزمان ارتباطات به عنوان تکنولوژی جهانی شدن در جهان مجازی محسوب می شود، گفت: در دو جهانی شدن صنعت حمل و نقل به عنوان تکنولوژی جهانی شدن در جهان واقعی محسوب می شود، جهانی شدن فاصله ها را کوتاه کرد که این مسئله تنها در جهان مجازی صورت نگرفته بلکه در جهان فیزیکی نیز صورت گرفته است.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه جهت گیری تاریخ گرایانه فضای مجازی با امکان انباشت و تراکم زمان، امکان متراکم کردن تاریخ طولانی ایران را در فضای مجازی را دارد، یادآور شد: تاریخ چندهزار ساله ایران در این ظرفیت سازی باید باز تولید شود. جهت گیری ایرانی گرایانه نیز باید با فضایی را که حس عضویت در جامعه ایرانی را تقویت کند به وجود آورد. ایرانی بودن با دین ایران یعنی اسلام و جایگاه اهل بیت (ع) و همچنین با میراث تمدنی ایرانی که در ادبیات، معماری، نقاشی و انواع هنرهای ایرانی و میراث شهرسازی ایرانی معنا پیدا می کند.

سید سعیدرضا عاملی با بیان اینکه ایرانی بودن با اخلاق و آداب و رسوم ایرانی و با یک فضای صمیمانه تاریخ ایرانی معنا می یابد، تصریح کرد: در واقع فضای مجازی ایرانی باید قدرت خانه سازی بومی ایران را فراهم سازد.