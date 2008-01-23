مردم نباید فریب تبلیغات برخی نامزدهای انتخاباتی را بخورند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت ‌الاسلام‌ سید احمد خاتمی در جمع نیروهای فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، افزود: مردم فریب تبلیغات برخی از نامزدها را که مدعی می شوند مثلا فلان شهر را شهرستان کرده یا فلان کار را انجام خواهیم داد نخورند.

امام جمعه موقت تهران ضمن تاکید بر تعیین صلاحیت نامزدها گفت: شما کلید منزل خود را بدون شناخت به کسی می دهید ملت نیز باید نسبت به نمایندگان شناخت کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم در انتخاب نماینده ای که به مجلس می فرستند باید دقت زیادی کنند و فردی را به مجلس بفرستند که برای جامعه کار کند.

خاتمی تصریح کرد: فردی که در تبلیغات خود پول زیادی خرج می کند نمی تواند برای مملکت دلسوز باشد.

وی خاطرنشان کرد: نهضت آزادی تقاضای ناظر بین‌المللی برای انتخابات مجلس هشتم کرده است که نشان دهنده بی اعتمادی این گروه به بسیجیان و مردم مومن ایران است.