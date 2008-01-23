افزایش نرخ کرایه تاکسیها در سال 87 بسیار کمتر از نرخ تورم خواهد بود

وی افزود: نرخ کرایه در انواع تاکسی های گردشی ، خطی ، تلفنی و ویژه با توجه به ویژگیهای فعالیت آنها تعیین خواهد شد که در مجموع تاکسی های گردشی کمترین افزایش قیمت را شاهد خواهند بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در مورد موارد مؤثر در محاسبه نرخ کرایه تاکسی ها تصریح کرد: نرخ تورم و هزینه روز تعمیرات خودرو ، استهلاک ، لوازم یدکی که توسط خودروسازان اعلام می شود در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها مؤثر خواهد بود.
تیموری همچنین یادآور شد: نرخ های پیشنهادی برای سال 87 باید به تصویب شورای شهر برسد و در نهایت مصوبه شورا در این خصوص لازم الاجرا خواهد بود.
وی از توجه ویژه به استفاده از تاکسیمتر در تاکسیها خبر داد و افزود: با هماهنگی صورت گرفته با راهور ناجا توجه ویژه ای به استفاده از تاکسیمتر انجام خواهد شد و نرخ کرایه تاکسی ها در سال 87 به خصوص در گردشی ها به وسیله تاکسیمتر محاسبه خواهد شد.
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