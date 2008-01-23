افزایش نرخ کرایه تاکسیها در سال 87 بسیار کمتر از نرخ تورم خواهد بود

مهندس حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: نرخ تورم اعلام شده توسط دولت به صورت رسمی 5/17 درصد است که برخی از مسئولین دولتی این رقم را تا 27 درصد نیز اعلام کرده اند که در هر صورت نرخ کرایه های تاکسی سال 87 بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: نرخ کرایه در انواع تاکسی های گردشی ، خطی ، تلفنی و ویژه با توجه به ویژگیهای فعالیت آنها تعیین خواهد شد که در مجموع تاکسی های گردشی کمترین افزایش قیمت را شاهد خواهند بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در مورد موارد مؤثر در محاسبه نرخ کرایه تاکسی ها تصریح کرد: نرخ تورم و هزینه روز تعمیرات خودرو ، استهلاک ، لوازم یدکی که توسط خودروسازان اعلام می شود در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها مؤثر خواهد بود.

تیموری همچنین یادآور شد: نرخ های پیشنهادی برای سال 87 باید به تصویب شورای شهر برسد و در نهایت مصوبه شورا در این خصوص لازم الاجرا خواهد بود.

وی از توجه ویژه به استفاده از تاکسیمتر در تاکسیها خبر داد و افزود: با هماهنگی صورت گرفته با راهور ناجا توجه ویژه ای به استفاده از تاکسیمتر انجام خواهد شد و نرخ کرایه تاکسی ها در سال 87 به خصوص در گردشی ها به وسیله تاکسیمتر محاسبه خواهد شد.