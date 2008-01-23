کمتر از 5 درصد داروخانه های کشور داروی قاچاق دارند

دکتر سیدجمال سعید واقفی، ضمن هشدار به آن تعداد از داروخانه هایی که همچنان برخی اقلام دارویی را از مسیر غیر قانونی تهیه می کنند، به خبرنگار مهر گفت: ظاهر امر به این شکل است که دارو را ارزان تر تهیه می کنند اما لطمات جبران ناپذیری که متحمل می شوند، به مراتب سنگین تر از مزایای آن است.

وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چند درصد داروخانه ها از مبادی غیرقانونی نسبت به تهیه برخی اقلام دارویی اقدام می کنند، اظهار داشت: این وضعیت در گذشته بین 10 تا 20 درصد بود که امروز می توان ادعا داشت به کمتر از 5 درصد رسیده است.

واقفی، علت کاهش قاچاق دارو را نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه ها و بالا رفتن سطح آگاهی مردم از مشکلات تهیه داروهای قاچاق عنوان کرد و گفت: قطعا وقتی کالایی خریدار نداشته باشد، از رونق می افتد و مهم تر اینکه این کالاها قاچاق باشد.

دبیر انجمن داروسازان ایران، چرخه قاچاق دارو را به سه دسته وارد کننده، توزیع کنندگان عمده و خرده پا و برخی داروخانه های سودجو تقسیم کرد و افزود: چون خرده پا مرکزیت رسمی ندارند، لذا از طریق برخی عوامل در داروخانه ها برای توزیع داروی قاچاق استفاده می کنند.

وی علت اصلی قاچاق دارو از ایران را، ارزان بودن قیمت دارو در کشور دانست و گفت: قطعا با استفاده از کارت هوشمند، توزیع داروهای خاص تحت کنترل بیشتری قرار می گیرد و می توان امیدوار شد که این قبیل داروها از کشور قاچاق نشود.