افتتاح 60 پروژه عمرانی شهرستان مریوان در دهه مبارک فجر

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد قربان کیانی، صبح امروز در دومین جلسه برنامه ریزی دهه مبارک فجر شهرستان مریوان اظهار داشت: در دهه فجر امسال بیش از 60 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال در شهرستان مریوان افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح این پروژه های عمرانی در دهه فجر در شهرستان مریوان افزود: دهه فجر هر سال فرصت مناسبی است که بخشی از اقدامات و برنامه های دولت به مردم عرضه و با اطلاع رسانی دقیق خدمات دولت به آنها معرفی شود.

فرماندار مریوان فلسفه وجودی و شکل گیری انقلاب اسلامی را بر پایه شهادت و ایثار دانست و تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از قیام عظیم عاشوراست و پشتیبانی از دستاوردهای این نظام وظیفه همگانی و یک تکلیف شرعی است.

کیانی اظهار داشت: باید پرداختن به مسائل فرهنگی و توجه به این مقوله بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد زیرا توجه به مسائل فرهنگی باعث روان شدن دیگر مشکلات و موانع در جامعه خواهد شد.

فرماندار مریوان بر حفظ روحیه ایثار و شهادت طلبی در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: اگر روحیه ایثار و شهادت طلبی در جامعه رعایت و حفظ شود بدون شک این موضوع باعث نهادینه شدن روحیه استکبار ستیزی در جامعه خواهد شد.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای تبیین آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: انتقال حماسه پیروزی انقلاب اسلامی به نسل جوان نیز باید در برنامه های دهه فجر لحاظ شود.

کیانی خاطرنشان کرد: در کنار افتتاح پروژه های عمرانی در دهه فجر در شهرستان مریوان، برنامه های متنوع فرهنگی از جمله برگزاری یادواره های شهدا، دیدار با خانواده معظم شهیدان و برنامه های متنوع دیگر توسط دستگاه های و سازمان های دولتی در نظر گرفته شده است.