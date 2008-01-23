کسری 480 میلیارد تومانی بودجه دانشگاهها

دکتر حمید رضا رازقی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد عواقب کسری بودجه سال آینده دانشگاهها گفت: هر دستگاهی وقتی کمتر از نیاز پول دریافت کند، ممکن است به افت کارکرد در برخی امور منجر شود.

اظهارات دانشگاهها در مورد عدم توانایی در پرداخت حقوق درست نیست

وی همچنین در پاسخ به مهر در خصوص اعلام عدم توانایی در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی توسط دانشگاهها گفت: در مورد پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی آنچه دانشگاهها در مورد عدم توانایی در پرداخت حقوق در ماههای اخیر عنوان می کنند، نادرست است. از سال جاری پرداخت حقوق اساتید و دانشگاهیان به عهده وزارت اقتصاد و دارایی است و تنها اضافه کار و حق التدریس توسط وزارت علوم توزیع می شود.

رازقی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در سال جاری از ابتدا با توجه به تعداد کارکنان از بودجه دستگاه کم و حقوق را پرداخت می کند.

اختصاص 150 میلیارد تومان به کسری دانشگاهها

معاون وزیر علوم به مهر گفت: از 276 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز وزارت علوم برای رفع کسریهای بودجه اعلام شده 150 میلیارد آن در اصلاحیه تصویب شده که اجرایی می شود و از برخی مشکلات می کاهد. روند اجرایی این موضوع 3 تا 4 هفته به طول می انجامد.

تخصیص یک درصد بودجه دستگاهها به پژوهش قانونی می شود

وی در مورد بودجه های پژوهشی کشور و حذف بند واو تبصره ( اختصاص 1 درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به امر پژوهش ) از لایحه بودجه سال آینده به مهر گفت: مصوبه سال گذشته در مورد تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش در قانونی عمومی به مجلس اعلام شده که در صورتی که مجلس مصوب کند این قانون به صورت دائمی در می آید. لایحه بودجه در سالهای گذشته تبصره های بسیاری داشت که حجیم می شد از این رو دولت تصمیم گرفت این تبصره ها دائمی شوند.

اختصاص یک درصد بودجه دستگاهها به پژوهش

رازقی با بیان اینکه در ریز اعتبارات دولت نیز اختصاص یک درصد بودجه دستگاهها به پژوهش دیده شده است، اضافه کرد:. از مجموع اعتبارات پژوهشی کشور کمتر از 20 درصد به وزارت علوم مربوط می شود. به جز وزارت علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی و دفاع سایر دستگاهها باید اعتبارات پژوهشی خود را زیر نظر معاونت علمی هزینه کنند.

بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی به یک درصد نمی رسد

وی در مورد برآوردی که از میزان بودجه های پژوهشی کشور در سال آینده داشت به مهر گفت: تا آنجا که اطلاع دارم به جز سهم شرکتها و بانکها، بودجه های پژوهشی سال آینده به یک درصد تولید ناخالص ملی نمی رسد.

معاون وزیر علوم در مورد اجرایی شدن بند واو تبصره 9 در سال 86 گفت: احتمال دارد که این قانون به اجرا در نیامده باشد.