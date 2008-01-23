کشف منابع آبی سرطانزا و نابارورکننده توسط استاد ایرانی دانشگاه آریزونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرطان، ناباروری، نواقص جنینی و بیماریهایی از این دست ارتباط مستقیمی با منتشرکننده های انواع آلاینده های شیمیایی در صنایع داروسازی، صابونها، پلاستیک، منسوجات، محصولات آرایشی، پرکننده های دندانی، کارتنها و مواردی از این دست دارند.

این آلاینده ها ترکیبی از مواد شیمیایی و ذرات طبیعی هستند که ممکن است سیستم غددی بدن را تحت تاثیر قرار داده و آثار مخربی بر سیسیتم ارتباطی میان غدد، هورمونها و دریافت کننده های سلولی که عملکرد درونی بدن را کنترل می کنند برجای گذارند.

بسیاری از این مواد ارتباط مستقیمی نیز با مشکلات و نواقص فیزیولوژی در حیات وحش و حیوانات آزمایشگاهی دارند.

اکنون سه تیم از دانشمندان دانشگاه دولتی آریزونا از سه دانشگاه مختلف به مطالعه این تهدیدات علیه سلامتی انسان پرداخته اند. رودخانه های گیلا، ورد، سانتا کروز و سالت ریور مقاصد اصلی دانشمندان این پروژه هشتند.

یکی از این مطالعات به سرپرستی مرتضی عباس زادگان، استاد ایرانی دانشگاه آریزونا و مدیر مرکز ملی کیفیت آب بنیاد ملی علوم آمریکا در این دانشگاه صورت می گیرد.

گروه تحقیقاتی وی سلولهای سرطانی سرطان سینه انسانی را در معرض آلایندهای کشف شده در نمونه های آبی قرار می دهند. درصورتی که سلولهای سرطانی رشد سریعتری در مقایسه با وضعیت عادی پیدا کنند، ذرات بر هم زننده فعالیت غدد درونی شناسایی می شوند.

مطالعات گروه تحقیقاتی دکتر عباس زادگان نشان داده است نمونه آب مربوط به رودخانه سالت ریور آریزونا موجب رشد سلولهای سرطانی به میزان 60 درصد می شود این درحالی است که این رقم نگران کننده برای رودخانه "ورد" 68 درصد اعلام شده است.

محققان پروژه دکتر عباس زادگان پس از اعمال برخی اصلاحات در نمونه های آب دریافتند که این رقم به 20 درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر، درحالی که بسیاری از کشورهای جهان فعالیت کارخانه های آلاینده منابع آب را محدود کرده اند اما آمریکا هیچ قانون خاصی در این باره ارایه نکرده است.