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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۰

متکی عنوان کرد:

بازار انرژی اروپا در اختیار ایران و روسیه

بازار انرژی اروپا در اختیار ایران و روسیه

وزیر امور خارجه ایران در بلغارستان گفت: ایران و روسیه قصد دارند بازار بزرگ انرژی اروپا را به دست بگیرند.

به گزارش مهر به نقل از " فوکوس نیوز " بلغارستان، وزیر امور خارجه که به  بلغارستان سفر کرده، بعد از دیدار با همتای بلغاری خود " ایوایلو کالفین" گفت: ایران و روسیه قصد دارند بازار بزرگی گاز طبیعی اروپا را به دست بگیرند.

منوچهر متکی گفت : ایران در حال حاضر بر روی دو پروژه دیگر انتقال گاز به اروپا کار می کند که یکی از آنها خط لوله بزرگ گاز " نابوکو " و تحویل گاز در سوئیس است و دیگری خط لوله ای است که از یونان می گذرد. 

وی در ادامه به تلاش اتحادیه اروپا برای تنوع بخشی به منابع انرژی اشاره کرد و افزود: جایگاه جغرافیایی بلغارستان، این کشور را به معبر مهمی برای انتقال انرژی به اروپا تبدیل کرده است.

در ادامه هر دو وزیر برای برگزاری کمیته ای مشترک در زمینه انرژی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 625687

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