آمریکا نقشه های ما را بر هم زد / به فدراسیون جهانی اعتراض می کنیم

امیرواعظ آشتیانی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: ما برای کسب امتیاز ورودی المپیک پکن برنامه ریزی کرده بودیم. حضورمان در مسابقات لس آنجلس برای ما مهم بود به طوریکه قبل از این دیدارها ما در جایگاه ششم جدول جهانی بودیم و بعد از پایان جام جهانی لس آنجلس ما در جایگاه دهم ایستاده ایم.

وی با بیان اینکه این سقوط در رده بندی جهانی نشان داد که غیبت مان در این مسابقات به ما صدمه زده است، گفت: در صورت شرکت در این جام جهانی با حداقل امتیاز حق شرکت، می توانستیم در بین هشت تیم اول قرار گرفته و در دو مسابقه جهانی منچستر و دانمارک هم جایگاه خودمان را حفظ کنیم.

آشتیانی افزود: متاسفانه ما تا قبل از رفتن به آمریکا 90 درصد راه را برای رفتن تیم پیست ایران به المپیک رفته بودیم ولی الان تنها 50 درصد را طی کرده ایم. رکابزنان ما باید متحمل فشار شده و تلاش بیشتری را در مسابقات بعدی انجام دهند تا 50 درصد باقیمانده را جبران کرده و به 100 درصد برسند. قطعا در میادین بعدی کار ما سخت تر است چون رقیبان ما هم در میدانهای جهانی سرسخت تر هستند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه ما نا امید نیستیم و تلاش می کنیم، تصریح کرد: مسابقات دانمارک نزدیک است ، قصد داریم به همین منظور تیم ملی را به یک اردوی 10 روزه در پیست های سرپوشیده آلمان بفرستیم تا آماده تر شوند.

وی با اشاره به اینکه اعتراض کتبی مان را نسبت به این مشکل به فدراسیون جهانی ارسال می کنیم، خاطرنشان کرد: اینکه ما دراین دومسابقه چند امتیاز بیاوریم مهم نیست. مهم این است که امتیازات نزدیکی با حریفان ایجاد کنیم. صادر نشدن روادید رکابزنان ایرانی برای حضور در جام جهانی لس آنجلس از سوی دولت آمریکا تمام نقشه های ما را بهم زده است وامیدواری ما را برای شرکت تیم پیست ایران در المپیک کمرنگ کرد.

قرار بود تیم ملی دوچرخه سواری ایران پس از پایان اردوی خود در اتریش که از هفته گذشته آغاز شده بود راهی مسابقات جام جهانی لس آنجلس شود که به دلیل کارشکنی سفارت آمریکا موفق به اخذ روایدد نشدند و از سفر به جام جهانی بازماند.