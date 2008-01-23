ذوالفقارنسب : بی کفایتی باشگاه ملوان باعث لغو بازی شد / شکایت می کنیم

بیژن ذوالفقارنسب با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اینکه هوا در شهر انزلی مطلوب است اما به دلیل اینکه باشگاه ملوان در موعد مقرر زمین چمن ورزشگاه تختی را آماده نکرده است بازی ما برابر این تیم به تعویق افتاد تا باشگاه ذوب آهن تاوان بی کفایتی باشگاه ملوان را بدهد.

وی ادامه داد: طی 10 روز اخیر برف در شهر انزلی نباریده است و مسئولان تربیت بدنی، هیئت فوتبال و باشگاه ملوان می توانستند با توجه به جدول زمانبندی بازی های لیگ تدابیری را برای برف روبی ورزشگاه تختی انزلی بایندیشند. هر چند شهر انزلی با چنین شرایط جوی بیگانه است اما آنها اگر طی این 10 روز حداقل هر روز 10 سانتیمتر از برف ورزشگاه را برمی داشتند امروز در شرایطی ایده ال بازی ملوان - ذوب آهن برگزار می شد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن که به شدت از تعویق بازی هفته هجدهم تیمش ناراحت بود، افزود: دقایقی قبل رسما به ما اعلام شد که زمین چمن ورزشگاه تختی شرایط برگزاری بازی را ندارد. بر اساس اعلام نماینده فدراسیون فوتبال برگزاری بازی در روز آینده نیز امکان پذیر نیست. با این شرایط ما باید به اصفهان بازگردیم و مشخص نیست چه فردی باید پاسخگوی هزینه های باشگاه ذوب آهن باشد.

وی که مدعی شد باشگاه ذوب آهن اصفهان به خاطر کوتاهی باشگاه ملوان بندرانزلی از این باشگاه به فدراسیون فوتبال شکایت خواهد کرد، در پاسخ به این سئوال که "آیا شکایت باشگاه ذوب آهن نتیجه ای هم در برخواهد داشت؟"، گفت: نمی دانم در این زمینه قوانین سازمان لیگ تعیین کننده خواهد بود و من نمی توانم برای این سازمان تعیین تکلیف کنم.

با توجه به اینکه اداره کل تربیت بدنی استان گیلان و هیئت فوتبال شهر انزلی مسئول آماده کردن زمین بود، اینکه عنوان شود باشگاه ملوان در آماده کردن زمین کوتاهی کرده است، شاید چندان منطقی نباشد. ذوالفقارنسب در این باره نظری متفاوت دارد. او گفت: در بازی سپاهان - پرسپولیس حوادثی رقم خورد و با اینکه نیروی انتظامی، هیئت فوتبال استان و استانداری اصفهان و حتی باشگاه ذوب آهن به عنوان مسئول ورزشگاه میزبان بازی به نوعی مقصر بودند اما در نهایت تمام جرایم متوجه تیم سپاهان شد زیرا این تیم میزبان مسابقه بود و باید شرایط را برای برگزاری مسابقه مهیا می کرد. ملوان میزبان ذوب آهن بوده و باید تدابیر لازم را برای میزبانی از تیم ما می اندیشید.