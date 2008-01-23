پیش نویس لیبی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این پیش نویس خواستار رفع کامل محاصره نوارغزه و ارسال کمکهای دارویی و غذایی به فلسطینی ها بدون هر گونه مانعی است.

به گفته جاد الله الطلحی سفیر لیبی در سازمان ملل متحد، اغلب سفرای این سازمان با پیش نویس مذکور به عنوان قاعده ای برای بحث در مورد بحران نوارغزه موافقت کرده اند.

این پیش نویس بیانیه همچنین از رژیم صهیونیستی می خواهد که به تعهدات خویش پایبند باشد و به قوانین بین المللی از جمله قوانین حقوق بشر احترام بگذارد و تمامی اقدامات تجاوزکارانه خود را در اراضی فلسطینی متوقف کند.

این در حالی است که سفیران کشورهای غربی در سازمان ملل متحد در مقابل خواستار ارائه تضمینی برای توقف حملات موشکی مبارزان فلسطینی شده اند.

نشست شورای امنیت امروز نیز ادامه خواهد داشت.

نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل و 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی درخواست برگزاری نشست یاد شده را به شورای امنیت برای بررسی اوضاع غزه داده بودند.

در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 60 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان با ادامه این حملات، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب دستوربسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد.