1642 پروژه عمرانی در ایام دهه فجر در استان مرکزی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگارمهر در اراک، عبدالله سهرابی، شامگاه سه شنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر اظهار داشت: در این مدت کلنگ 60 پروژه بزرگ از جمله پیست اتومبیل رانی در استان مرکزی زده می شود.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این تعداد پروژه در کشور و در بین استانها بی سابقه است، افزود: این تعداد پروژه نسبت به سال گذشته در همین زمان 5/2 برابر افزایش یافته است.

استاندار استان مرکزی در تشریح ارزش ریالی طرحها بیان داشت: برای راه اندازی این طرحها 136 میلیارد و 844 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی، 487 میلیارد و 768 میلیون و 508 هزار تومان از محل تسهیلات و بخش خصوصی و 18/418 میلیون دلار از محل اعتبارات ارزی و در مجموع، یک هزار و 40 میلیارد تومان، هزینه شده است.

سهرابی با اشاره به اینکه از این مجموع، 454 پروژه عمرانی و اقتصادی در اراک راه اندازی می شود، عنوان کرد: 250 پروژه در ساوه، 153 پروژه در تفرش، 150 طرح در خمین، 186 طرح در شازند، 142 طرح در زرندیه، 76 طرح در دلیجان، 42 طرح در آشتیان و 39 طرح در شهرستان محلات افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی از مجموع طرحها، 863 طرح را عمرانی و 268 پروژه را اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: 511 پروژه نیز در بخش بنگاه های زودبازده استان و در هر روز 50 پروژه در استان راه اندازی می شود.