  1. استانها
  2. مرکزی
۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

1642 پروژه عمرانی در ایام دهه فجر در استان مرکزی افتتاح می شود

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر، یک هزار و 642 پروژه عمرانی و اقتصادی شهری و روستایی به ارزش بیش از یک هزار و 40 میلیارد تومان در استان مرکزی افتتاح و راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگارمهر در اراک، عبدالله سهرابی، شامگاه سه شنبه در نشست خبری ویژه دهه فجر اظهار داشت: در این مدت کلنگ 60 پروژه بزرگ از جمله پیست اتومبیل رانی در استان مرکزی زده می شود.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این تعداد پروژه در کشور و در بین استانها بی سابقه است، افزود: این تعداد پروژه نسبت به سال گذشته در همین زمان 5/2 برابر افزایش یافته است.

استاندار استان مرکزی در تشریح ارزش ریالی طرحها بیان داشت: برای راه اندازی این طرحها 136 میلیارد و 844 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی، 487 میلیارد و 768 میلیون و 508 هزار تومان از محل تسهیلات و بخش خصوصی و 18/418 میلیون دلار از محل اعتبارات ارزی و در مجموع، یک هزار و 40 میلیارد تومان، هزینه شده است.

سهرابی با اشاره به اینکه از این مجموع، 454 پروژه عمرانی و اقتصادی در اراک راه اندازی می شود، عنوان کرد: 250 پروژه در ساوه، 153 پروژه در تفرش، 150 طرح در خمین، 186 طرح در شازند، 142 طرح در زرندیه، 76 طرح در دلیجان، 42 طرح در آشتیان و 39 طرح در شهرستان محلات افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی از مجموع طرحها، 863 طرح را عمرانی و 268 پروژه را اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: 511 پروژه نیز در بخش بنگاه های زودبازده استان و در هر روز 50 پروژه در استان راه اندازی می شود.

سهرابی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش می شود غالب وزرا و معاونان وزیر در این مدت در استان حاضر شوند، ادامه داد: گازرسانی به 200 روستای استان، راه اندازی 49 طرح ورزشی، 122 طرح صنعتی، راه اندازی کارخانه سیمان دلیجان، دود کربن محلات، کارخانه تولید محصولات پنبه ای و لوله، کلنگ زنی طرح انتقال واحد آند سازی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و آبگیری سد کمال صالح از جمله طرحهای در دست بهره برداری و کلنگ زنی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی در استان مرکزی است.

کد مطلب 625708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها