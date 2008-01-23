بینایی یک چشمم را از دست داده ام / با همین وضعیت رکورد ورودی قطر را می آورم

پریسا بهزادی قهرمان پرتاب وزنه ایران درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه ماه بعد از آخرین مسابقه لیگ برترسال 86 تمریناتم را به صورت فشرده و مرتب برای کسب رکورد ورودی مسابقات آسیایی داخل سالن در دوحه قطرآغاز کردم و حتی در روزهای سرد هفته های گذشته نیز به این تمرینات ادامه دادم.

وی با بیان اینکه از سال 76 مقام اول پرتاب وزنه ایران متعلق به وی بوده است، اظهار داشت : من انگیزه کافی را برای زدن رکورد ایران دارم . رکورد ورودی مسابقات داخل سالن آسیا در قطر 13 می باشد و من در این تمرینات آخر توانستم خود را به رکورد 80/13 متر هم برسانم. مطمئن هستم رسیدن به رکورد 14 مترهم برایم دور از دسترس نیست.

بهزادی که یکی از ورزشکاران موفق زن ایران در عرصه ورزش و کاراست، در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه یک هفته گذشته به دلیل فشارهای عصبی و فشارهای ناشی از تمرینات و استرس مسابقات، بینایی یک چشم خودم را از دست دادم. MRI هم داده ام ولی هنوز پزشکان جواب قطعی برای بوجود آمدن این مشکل نداده اند. هم اکنون درحال درمان هستم و به گفته پزشکم این مشکل حاد نیست و طی مدت زمان یک ماه تا 40 روز بهبود خواهم یافت.

بهزادی با اشاره به اینکه فدراسیون در این چند روز گذشته از وی دلجویی کرده است، افزود: من برای رفتن به مسابقات قطر زحمت زیادی کشیده ام به همین دلیل از فدراسیون خواستم که مسابقه انتخابی این رشته را که در جریان رقابتهای قهرمانی باشگاههای کشور برگزار می شود ، عقب بیاندازد اما با شرایط موجود و حضور دیگر رقبا این امکان برای آنها فراهم نبود. به همین دلیل قصد دارم با همین وضعیت مسابقه داده و رکورد ورودی رقابتهای داخل سالن آسیا را بیاورم.

رقابتهای دوومیدانی داخل سالن باشگاههای کشور و انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در دو بخش مردان و زنان از فردا پنجشنبه چهارم بهمن ماه به مدت دوروز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزارخواهد شد.