بحث تحریم علیه ایران تضعیف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این دیپلماتها با اشاره به توافق اعضای گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) در برلین درباره پیش نویس قطعنامه جدید تحریمها علیه ایران گفتند که مصالحه و توافق اعضای این گروه در نتیجه استفاده از الفاظی همچون " نظارت" و " کنترل" موسسات مالی و نظامی دارای لحن تضعیف شده ای است، چرا که بخش اعظم تحریمهای سخت اقتصادی که دولت بوش به دنبال آن بوده در آن وجود ندارد.

" نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا که به زودی از سمت خود کناره گیری خواهد کرد، در گفتگویی بدون توجه به عدم تاثیر قطعنامه های قبلی تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد:" پیش نویس قطعنامه جدید ( علیه برنامه هسته ای ایران) یک شوک سخت به ایرانیها خواهد بود."

وی ادعا کرد:" آنها پیش بینی کرده بودند که شورای امنیت دیگر به قدر کافی متحد نیست تا قطعنامه سوم را تصویب کند و آنها اشتباه می کردند. شورای امنیت این قطعنامه را در چند هفته آینده تصویب خواهد کرد و این اقدام به فشارهای بین المللی علیه ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم خواهد افزود."

دیپلماتهای اروپایی همچنین ادعا می کنند که تاثیر اصلی قطعنامه جدید ممکن است تاثیر روانی بر تبادلات و موسسات مالی بین المللی باشد که هم اکنون نیز تعاملات خود با ایران را متوقف کرده اند.

به گفته دیپلماتها، پیش نویس قطعنامه جدید از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهد تا بر فعالیتهای مالی خود با بانکهای ملی و صادرات ایران " نظارت" کنند. این پیش نویس همچنین خواستار کنترل و نظارت بر اعتبارهای صادراتی به ایران است، بندی که از قطعنامه قبلی در نتیجه مقاومت چین حذف شده بود.

به گزارش مهر، تلاش اعضای این گروه برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران در حالی صورت می گیرد که سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE ) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده بود که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

علاوه بر این ایران هم بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، تاکید کرده است، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد که ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته است. از این رو تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه جدید تحریمها علیه ایران غیرموجه و غیرمنطقی به نظر می رسد.