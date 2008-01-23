مولف کتب کمک درسی و آموزشی پرکارترین مولف هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی این موسسه، این کتابها در شمارگان 4 میلیون و 299 هزار و 930 جلد منتشر شد که شمارگان متوسط هر عنوان 3415 جلد بود. این 1270 عنوان در 828 هزار و 637 صفحه انتشار یافت و هر کتاب به طور متوسط در 222 صفحه منتشر شده است.

در هفته ای که گذشت از میان 1270 عنوان کتابی که به چاپ رسیده، 491 عنوان (36 درصد) چاپ نخست و 779 عنوان (64 درصد) چاپ مجدد، 987 عنوان (80 درصد) تالیف و 283 عنوان (20 درصد) ترجمه بوده است.

در این هفته بیشترین کتابها با 252 عنوان (20 درصد) در موضوع علوم اجتماعی منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوعهای ادبیات با 235 عنوان (19 درصد)، علوم عملی با 171 عنوان (13 درصد)، علوم طبیعی و ریاضیات با 152 عنوان (12 درصد)، دین با 145 عنوان (11 درصد)، کلیات با 97 عنوان (8 درصد)، زبان با 68 عنوان (5 درصد)، فلسفه با 53 عنوان (4 درصد)، هنر با 51 عنوان (4 درصد) و تاریخ و جغرافیا با 46 عنوان (4 درصد) قرار گرفته اند.

از میان 1270 عنوان کتابی که در هفته گذشته منتشر شد، 237 عنوان (19 درصد) برای کودکان و نوجوانان و 291 عنوان (23 درصد) به کتاب کمک درسی و آموزشی اختصاص داشته است.

کتاب "معارف اسلامی؛ دین و زندگی دوره پیش دانشگاهی" از انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در 95 هزار نسخه منتشر شد که بیشترین شمارگان را داشت.

کتاب "درسنامه جامع مامایی" از نشر ایلیا و بشری با بهای 329 هزار ریال گران ترین و کتاب "نشانه شناسی نمایش رادیویی" از نشر طرح آینده با بهای 1500 ریال ارزان ترین کتاب هفته بود.

در این هفته پرکارترین مولف "شعله پناهنده" با 21 عنوان در موضوع کمک درسی و آموزشی و پرکارترین مترجم "رامونا ثمالی" در حوزه کودک و نوجوان با 7 عنوان در صدر قرار داشت. انتشارات مبتکران نیز با انتشار 88 عنوان کتاب پرکارترین ناشر بود.

1069 عنوان (84 درصد) از کتابها را ناشران تهرانی و 201 عنوان (16 درصد) را ناشران شهرستانی به چاپ رسانده اند.