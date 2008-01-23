افزایش بهره وری یگان حفاظت میراث فرهنگی نیازمند اجرای قوانین موجود است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسماعیل فضلی نژاد، صبح امروز در جمع مسئولان پایگاه های حفاظتی این یگان با بیان اینکه توجیه مقامات قضایی و انتظامی برای مقابله با متعرضین به آثار تاریخی، مهم و ضروری است، افزود: توسعه و تجهیز یگان به عنوان یک نیروی حفاظتی برای جلوگیری از هر گونه جرائم علیه آثار تاریخی و فرهنگی نیز مهم است.

وی اظهار داشت: توسعه نیروی انسانی آموزش دیده با توجه به افزایش سطح جرائم سازمان یافته و بهره برداری از تجهیزات پیشرفته، زمینه افزایش بهره وری یگان حفاظت را فراهم می کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان جنوبی، فعال کردن پایگاه حفاظتی شهرستانهای استان به صورت واحد منسجم و سازمان یافته، اتخاذ تمهیدات لازم جهت سرکشی و حفاظت بهتر از آثار تاریخی، برنامه ریزی در راستای پیشگیری از جرائم به خصوص حفاریهای غیرمجاز، انجام برنامه های آموزشی و آمادگی جسمانی جهت ارتقای سطح آمادگی پرسنل را از جمله اقدامات انجام شده توسط این فرماندهی در استان برشمرد.

فضلی نژاد خاطرنشان کرد: ایجاد تعاملات لازم با نیروی انتظامی و مقامات قضایی، برنامه ریزی جهت فعال کردن گشتهای مدون به منظور سرکشی و حفاظت از آثار تاریخی و تلاش برای رفع نواقص حفاظت فیزیکی موزه ها از دیگر اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی در خراسان جنوبی بوده است.