شرکت های امنیتی آمریکایی محافظت از ابومازن را برعهده می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، درحالی که انتظارمی رود این روزها به علت محاصره نوارغزه ازسوی رژیم اسرائیل، انتفاضه سوم مردم فلسطین هم به وقوع بپیوندد، منابع امنیتی فلسطینی روزگذشته فاش کردند: ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طرحی دارد که براساس آن ماموریت محافظت از وی در رام الله به شرکت ها و موسسات امنیتی آمریکا واگذارمی شود.

به گفته این منابع بعد ازآنکه اختلافاتی بین سران گروه فتح به وجود آمد و ابومازن و سلام فیاض نخست وزیر انتسابی وی تهدید به مرگ شدند، چنین طرحی مورد توجه قرارگرفت.

منابع مذکوردر ادامه خاطرنشان کردند: مرخصی دادن بعضی از نیروهای گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین پیش ازسفر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به رام الله درچارچوب بررسی طرح مذکور انجام شد و سلام فیاض با نظارت ابومازن براین طرح نظارت داشت.

منابع امنیتی فلسطینی همچنین تصریح کردند: ابومازن و فیاض رضایت خود را از ماموریت نیروهای امنیتی آمریکایی پیش از سفر بوش به رام الله ابراز داشتند.