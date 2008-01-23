تامپسون از رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "فرد تامپسون" در بیانیه ای که شب گذشته در وب سایت خود منتشر کرد نوشت: امروز من کناره گیری خود از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام می کنم. امیدوارم کشورم و حزبم از این تصمیم بهره مند شوند.

تامپسون که از بازیگران کهنه کار هالیوود و از سناتورهای پیشین آمریکا محسوب می شود در انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان در کارولینای جنوبی که روز شنبه 29 دی برگزار شد مقام سوم را کسب کرد، وی در سه دور قبلی انتخابات درون حزبی نیز نتوانسته بود به پیروزی برسد.

لازم به ذکر است، دور های قبلی انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان به ترتیب در 3 ژانویه در آیوا با پیروزی "مایک هاکبی"، 8 ژانویه در نیوهمپشایر با پیروزی سناتور "جان مک کین" و 15 ژانویه در میشیگان با پیروزی "میت رامنی" برگزار شد و دورهای اول و دوم انتخابات حزب دموکرات نیز درهمین تاریخها و در ایالتهای ذکر شده به ترتیب با پیروزی سناتور "باراک اوباما" و سناتور "هیلاری کلینتون" انجام شده بود، اما دور سوم انتخابات دموکراتها در میشیگان به دلیل تغییرتاریخ برگزاری آن، برگزار نشد.

دور چهارم انتخابات نیز در تاریخ 29 دی در نوادا برای حزب دموکرات و در کارولینای جنوبی برای حزب جمهوریخواه برگزار شد که کلینتون و مک کین برنده این انتخابات شدند.

برهمین اساس، حزب دموکرات، شنبه هفته آینده (6 بهمن) در کارولینای جنوبی انتخابات درون حزبی برگزار خواهد کرد.

