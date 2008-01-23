برنامه های آماده سازی کشتی گیران بصورت کاملا منظم در حال پیگیری است

رحیم جدی پیشکسوت کشتی و ناظر کمیته المپیک در فدراسیون کشتی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد سخت در تلاشند تا زیر نظر کادر فنی به آمادگی لازم رسیده و در رقابتهای کسب سهمیه موفق ظاهر شوند. من روز گذشته نیز از اردوی آزادکاران بازدیدی بعمل آوردم و از نزدیک مشاهده کردم که شرایط و فضای خوبی برای آماده سازی آنان فراهم شده است.

وی ادامه داد: انصافا مسئولین فدراسیون کشتی و همچنین کادر فنی تیمهای ملی سخت در تلاشند تا بهترین شرایط را برای اردونشینان این رشته فراهم کنند که مطمئنا به پیروزی و موفقیت هم خواهد انجامید.

داور بین المللی و دارنده سوت طلایی فیلا یاد آور شد: سرمای هوا و صادر نشدن روادید برای عده ای از کشتی گیران باعث شد تا جام یاریگین را از دست بدهیم اما خوشبختانه جامهای معتبر دیگری همچون یاشاردوغوی ترکیه و جام کی اف اوکراین را در پیش داریم که می توانیم با برنامه ریزی در آنها حضور یابیم. کارهای اعزام به این دو جام انجام شده که برای جام یاشاردوغو نیازی به ویزا نیست و بعید می دانم با مشکلی مواجه شویم، برای جام کی اف نیز اقدامات اخذ ویزا آغاز شده و بزودی امور لازم هماهنگ خواهد شد.

جدی با ابراز امیدواری نسبت به کسب سهمیه کامل برای هر دو رشته آزاد و فرنگی گفت: درست است که گرفتم سهمیه در رقابتهای آسیایی کره که فقط به نفرات اول سهمیه داده می شود سخت است اما خوشبختانه دو تورنمنت سوئیس(مارتینتی) و لهستان نیز فرصتهایی است که به ما این امکان را می دهد در آزاد تمام سهمیه لازم را بدست آوریم. در فرنگی نیزهمین شرایط برقراراست یعنی اگر در آسیایی موفق به کسب سهمیه نشدیم در دو تورنمت بعدی حتما سهمیه کامل را بدست خواهیم آورد.

وی درپایان گفت: جای نگرانی وجود ندارد و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که فضا و شرایط را برای اجرای برنامه های مربیان تیم ملی فراهم کنیم و اجازه ندهیم که حاشیه ها ما را از کار اصلی خود دور کند. همه اعم از پیشکسوتان، قهرمانان و رسانه ها نیز باید حمایت کنند تا به موفقیت در الپمیک دست یابیم.