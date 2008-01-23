11 هزار واحد مسکونی در روستاهای آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی، صبح امروز در مراسم آغاز به کار نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: مراحل اداری لازم برای پرداخت تسهیلات به مالکان این واحدهای مسکونی طی شده و آنها برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

ابراهیم حسینی با اعلام اینکه برای هر نفر 65 میلیون ریال تسهیلات بلند مدت پرداخت خواهد شد افزود: عملیات احداث این واحدها سال آینده اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: سال گذشته نیز هفت هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت 455 میلیارد ریال تسهیلات در مناطق مختلف استان احداث شد.

جعفرحاج خانزاده، فرماندار اشنویه نیز در این مراسم ضمن تقدیر از راه اندازی نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این شهرستان بر نوسازی واحدهای مسکونی در روستاهای محروم این شهرستان تاکید کرد.