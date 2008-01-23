درگیری خونین آدبایور و بنتنر در دیدار با تاتنهام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های انگلیسی، تیم فوتبال آرسنال شب گذشته در وایت هارت لین پنج گل از تاتنهام دریافت کرد و از صعود به مرحله نهایی رقابت ها بازماند که این موضوع وضعیت روحی بازیکنان این تیم را به هم ریخت تا آنجا که آدبایور به هنگام ضربه کرنر با بنتنر به مشاجره پرداخت و در نهایت با ضربه سر به بینی این بازیکن کوبید. این موضوع باعث شد که بینی مهاجم دانمارکی آرسنال دچار خونریزی شود هرچند که هوارد وب، داور دیدار، از جزئیات صحنه با اطلاع نشد.

ویلیام گالاس(راست) تلاش می کند تا دو بازیکن را از یکدیگر جدا کند

برپایه این گزارش، ویلیام گالاس، کاپیتان آرسنال بلافاصله در صحنه حاضر شد و به قائله خاتمه داد. این درحالی است که ونگر در پاسخ به سوال خبرنگاران در این خصوص گفت متوجه موضوع نشده است.

گالاس گفت: این دو بازیکن جوان هستند و باید به خاطر کاری که کرده اند به مربی تیم پاسخگو باشند. با این حال می دانند که اشتباه کرده اند.

گل دوم تاتنهام در دیداری که 5 بر یک به سود این تیم خاتمه یافت توسط نیکلاس بنتنر به ثمر رسید.