سخنگوی جبهه پیکار خلق فلسطیندر گفتگو با مهر : صهیونیستها حداقل حقوق انسانی فلسطینیان را هم نقض می کنند

سخنگوی جبهه پیکار خلق فلسطین یکی ازگروه های دهگانه فلسطینی فعال در صحنه فلسطین با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه آنرا ناقض حداقل حقوق بشر دانست.

خانم "تغرید کشک" مسئول امور بین الملل و سخنگوی این جبهه در گفتگو با خبرنگار بین الملل مهر تاکید کرد که بستن مکرر گلوگاه های منتهی به غزه که یکی از بارزترین نشانه های مجازات دسته جمعی ملت فلسطین در نوارغزه محسوب می شود ناقض تمامی کنوانسیون های بین المللی وحقوق بشر است.

به گفته این فعال فلسطینی محرومیت انسان ازحداقل حقوقش درعبور ومرور ونقل انتقال و حتی داشتن غذا وسوخت وبرق نقض آشکار حقوق بشر است که صهیونیستها آنرا مرتکب می شوند.

وی در این رابطه افزود اکنون ملت فلسطین درنوارغزه درشرایط بسیار بدی به سر می برد وحتی بیماران ساکن دراین منطقه نیز قادرنیستند برای انجام عملیات جراحی بسیارحیاتی خود به بیمارستان های خارج از نوار غزه برسند، این البته سوای محرومیت هزاران دانشجوی فلسطینی ساکن غزه از رسیدن به دانشگاه هاست که در کنار افزایش تگنای اقتصادی ملت فلسطین را به شدت در معرض یک فاجعه بسیار بزرگ انسانی قرار داده است.

تغرید کشک خواستار تحرک واقعی جامعه جهانی وسازمان های مدافع حقوق بشر وملل جهان برای پایان دادن به این مشکل واین فاجعه شد

وی در ادامه از حماس وفتح وتمامی گروه های فلسطینی هم خواست تا با بازگشت به میز مذاکره وانسجام واتحاد دوباره مانع از افزایش تبعات فشارهای صهیونیستی بر ملت فلسطین شوند.